MTV Uutiset paikalla: Kuopion kouluhyökkääjä löi ensimmäisenä paikalle mennyttä poliisia miekalla käteen – poliisimies vietiin sairaalaan samalla ambulanssilla hyökkääjän kanssa

Poliisi sai miekasta osuman käteensä

Kiinniottovideo on salainen

Klo 9.16 Oikeus käsittelee ensin suljetuin ovin salaisena pidettävät kirjalliset todisteet. Yksi salaiseksi luokiteltu kirjallinen todiste on valvontakameravideo, johon on tallennettu Marinin kiinniotto koulussa. Poliisi salasi sen jo esitutkintavaiheessa ja oikeus on samaa mieltä asiasta, että video on salassa pidettävä.