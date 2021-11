Syyttäjä: "Halusi tappaa mahdollisimman monta" – Hovioikeus antaa tänään tuomion Kuopion kouluhyökkäyksestä

Hyökkääjä vaatii murhan yritystä koskevien syytteiden hylkäämistä

– On sinänsä mahdollista ajatella, että kaikkien luokassa olleiden henkilöiden surmaaminen olisi tavoite – nimenomaan ajatuksen tasolla. Mutta objektiivisesti arvioiden on käsittääkseni riidaton tosiseikka, että ottaen huomioon tilan (luokkahuoneen) laatu ja henkilöiden määrä, on selvää, että osa heistä pääsee pakenemaan vahingoittumattomana, syytetyn asianajaja Matti Niiranen sanoi hovioikeudessa.