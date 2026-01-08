Suomen keskeiset Yhdysvaltain asiantuntijat myöntävät yllättyneensä viime aikojen lausunnoista, joita Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpilta on kuultu.

Keskiviikkona suurennuslasin alle otettiin Trumpin aiheuttama maailmanjärjestyksen muutos, kun MTV:n ajankohtaisohjelma Asian ytimessä palasi ohjelmistoon.

Presidentti Donald Trump on uhkaillut retorisilla heitoillaan liittolaisiaan. Trump on toistuvasti muun muassa väläytellyt haluavansa Tanskalle kuuluvan Grönlannin, ja myös asevoimien käytön on kerrottu olevan "yksi käytettävissä olevista vaihtoehdoista" Grönlannin osalta.

Asian ytimessä -ohjelman ensimmäisessä jaksossa vieraina olivat kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä sekä Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Iro Särkkä.

Juontaja Jan Andersson tiedusteli, olisivatko he uskoneet kuulevansa Yhdysvaltain uhkailevan tällä tavalla toista Nato-maata tällaista siinä vaiheessa, kun Suomi liittyi Natoon.

– En osannut tätä ennustaa, ei se ensimmäiseksi olisi tullut mieleen. Trumpin retoriikka on voimistunut vuoden aikana merkittävällä tavalla, on aivan härskiä puhetta, Särkkä sanoo.

– En olisi uskonut, että tähän joudutaan. Sen sijaan se, että Grönlantia ja Tanskaa painostetaan, ei ole siinä mielessä yllätys, että Trump otti sen ensimmäisellä kaudellaan esille. Silloin kaikki nauroivat sille, Penttilä jatkaa.

Retoriikka voi johtaa toimintaan

Ohjelmassa juontaja Andersson nosti esille paperin, jonka ovat allekirjoittaneet Yhdysvaltain, Tanskan ja Grönlannin päämiehet. Siinä sovitaan Grönlannin asioiden hoitamisesta. Paperi on tehty vuonna 1951 ja päivitetty 2004.

Miksi tämä ei riitä Trumpille?

– Trump ottaa mallia 1800-luvusta. Jostain syystä se maailma on hänelle malli, jolla hän haluaa katsoa koko maailmanjärjestyksen rakentumista. Hän haluaa teatraalisesti nostaa itsensä henkilöksi, joka saa Yhdysvalloille lisää alueita eikä myönny Kiinan ja Venäjän haasteiden edessä, sanoo Penttilä.

Penttilä myöntää, että kukaan ei tiedä, aikooko Trump todella ottaa lopulta Grönlannin haltuunsa tavalla tai toisella. Hän pitää miehitystä epätodennäköisenä, mutta ei mahdottomana.

– Nyt on vaan skenaarioita. Yleensä haluan vastata suoraan, mutta nyt pitää katsoa erilaisia skenaarioita. On diili, on mahdollista tehdä puolivillaisia sopimuksia, on mahdollista osto, on mahdollista Grönlannin itsenäisyys, on mahdollista myös miehitys, Penttilä luettelee.

Särkän mukaan skenaarioista sotilaallinen haltuunotto tulisi olemaan todella vaativa operaatio.

– Trumpin tyylihän on heittää kova pallo pureskeltavaksi ja katsoa, miten siihen vastataan.

Trumpin luoma ongelma

Penttilän mukaan Trump haluaa ensisijaisesti ratkaista Grönlannin ongelman, jonka hän on luonut.

– Yhdysvallat voisi näissä puitteissa tehdä jo ihan mitä haluaa, perustaa sotilastukikohtia tai louhia mineraaleja.

– Hän on luonut tästä asian, jolla hän voi kalistella sapelia ja osoittaa, että Yhdysvallat on suurvalta, joka käyttäytyy yhtä häikäilemättömästi kuin Kiina ja muut suurvallat.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Iro Särkkä pitää mahdollisena, mutta epätodennäköisenä, että Trump yrittäisi jonkinlaista Grönlannin haltuunottoa.

– Tämä ei ole se ensisijainen keino, jota Trump tulee käyttämään. Luultavasti tässä haetaan diiliä, mutta Trumpin tyylihän on usein se, että hän heittää tällaisen kovan pallon pureskeltavaksi ja sitten katsoo, miten siihen vastataan. Sillä tavalla hän pikkuhiljaa hivuttautuu kohti varsinaista tavoitetta.

Erilaisen Naton malli

Molemmat arvioivat, että olisi kriisi Natolle, jos Trump ottaisi Grönlannin haltuunsa.

– Kyllähän tässä ollaan ihan Naton tulevaisuuden kohtalon kysymyksessä, mutta suhtautuminen Euroopassa on yhä edelleen se, että tämä on paljon puhetta ja kyllä tästä vielä päästään diiliin. Sen takia ei olla äärimmäisellä rajalla, Pentillä sanoo.

Särkkä arvioi, että Grönlannin valtaamisen myötä transatlanttinen suhde hajoaisi ja luottamus Yhdysvaltoihin menisi, mutta hän ei usko, että Grönlannin valtaaminen olisi Naton loppu.

– Siitä tulisi erilainen Nato. Ei ole tällä hetkellä mitään muuta järjestöä, jonka kautta eurooppalaiset valtiot voisivat lähteä kehittämään puolustustaan samalla tavalla, sanoo Särkkä.

Maanantaista torstaihin Seitsemän uutisten jälkeen nähtävässä keskusteluohjelmassa syvennytään yhteen päivän tärkeimpään aiheeseen. Ohjelma on katsottavissa vain MTV Katsomossa.

Katso koko Asian ytimessä -jakso alta.

21:31