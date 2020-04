Moni yritys konkurssin partaalla, ravintolat odottavat jo rajoitusten höllentämistä – "Näkisin, että ensimmäisessä vaiheessa terassit voitaisiin avata"

Turvaväli on ja pysyy

Ulosmyynti on vallitsevassa tilanteessa vain laiha lohtu

Vikströmin mukaan toiset ravintola-alan konseptit ja brändit pärjäävät koronakriisin keskellä toisia paremmin, mutta siitäkin huolimatta monelle toimijalle take away -myynti on vallitsevassa tilanteessa vain laiha lohtu.

– Se on tietysti ollut ihan piristysruiske, mutta se ei ratkaise tätä kokonaispeliä. Jos annan meiltä suhdelukuja, niin meillä on 20 ravintolaa, jotka tekevät take away -myyntiä ja sitten meillä on 230 ravintolaa, jotka ovat kiinni. Siitä saa perspektiiviä, Vikström listaa.