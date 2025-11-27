Järvisydän Resortin ja kylpylän ovet ovat normaalisti auki, ja äskettäinen konkurssihakemus on peruttu.
Rantasalmella toimivaa Lomakylä Järvisydän Oy:tä koskenut konkurssihakemus on peruttu, kertoo yritys tiedotteessaan.
– Järvisydän Resortin ja kylpylän ovet ovat avoinna, ja toiminta jatkuu täysin normaalisti. Katseet on käännetty tulevaan talvisesonkiin, sanoo Järvisydämen toimitusjohtaja Markus Heiskanen tiedotteessa.
Yrityksen mukaan kaikki varaukset ja vierailut toteutuvat, kuten on suunniteltu.
– Haluamme hälventää kaikki epäilykset toimintamme jatkuvuudesta. Erittäin ikävä kiinteistöyhtiötä koskenut konkurssihakemus on peruttu, ja tilanne on hoidettu, toteaa Heiskanen.
Järvisydämen ympärillä on viime aikoina kuohunut, sillä Ilta-Sanomien mukaan hyvinvointiyrittäjien Jutta ja Juha Larmin yritys Larm Marketing haki Lomakylä Järvisydäntä konkurssiin aiemmin tällä viikolla.