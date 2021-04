"Tuulen suunta on kääntymässä" – Noho Partners suunnittelee avaavansa ravintoloitaan vapun jälkeen porrastetusti

Ravintola-ala on viettänyt jo reilun vuoden epävarmuuden keskellä. Koronaviruksen aiheuttama pandemia on välillä rajoittanut ruoka- ja anniskelupaikkojen toimintaa sekä sulkenut ne välillä kokonaan.

"Tuulen suunta on kääntymässä"

Juhannuksesta eteenpäin tarkoituksena on avata baareja ja yökerhoja. Kolmannessa vaiheessa syyskuun alussa yhtiö arvioi liike-elämän järjestämien tilaisuuksien palautuvan jälleen kohti normaalia tasoa.

– Tuulen suunta on kääntymässä, mikä on upea asia. Tartuntojen määrä on kääntynyt kasvusta laskuun, rokottaminen etenee ja lämpenevät kelit tuovat viruksen kausivaihtelun ohella oman lisämausteensa, Vikström kertoo Kauppalehdelle.