



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Opiskelijoilta ja opettajilta rikosilmoituksia – poliisi aloittaa tutkinnan Helsinki Design Schoolista Helsinki Design Schoolin kampus sijaitsi Helsingin keskustassa. Lehtikuva Julkaistu 52 minuuttia sitten Sara Güven sara.guven@mtv.fi Useat mediat ovat uutisoineet kouluun liittyvistä ongelmista. Lokakuun lopulla koulun kerrottiin hakeutuneen konkurssiin. Helsingin poliisilaitos on aloittanut esiselvityksen koskien yksityiskoulu Helsinki Design Schoolia. Poliisi selvittää, onko koulun toiminnassa syytä epäillä jotakin rikosta. Poliisin mukaan useat koulun oppilaat ja opettajat ovat tehneet rikosilmoituksia koulun toiminnasta. Opettajat kertovat jääneensä ilman palkkoja ja oppilaat maksaneensa koulutusmaksuja koulutuksesta, joka jäi saamatta, poliisi kertoo tiedotteessaan. Helsinki Design Schoolin kampus on sijainnut Helsingin keskustassa. Kyseessä on luovien alojen yksityiskoulu. Tästä on kyse Useat mediat ovat uutisoineet kouluun liittyvistä ongelmista syksyn aikana. Helsingin Sanomat kirjoitti lokakuun puolessa välissä, että koulu ei ole maksanut opettajiensa palkkoja. HS:n tietojen mukaan koulu olisi jättänyt toistuvasti palkkioita maksamatta ja opettajien on täytynyt "penätä rahoja jopa perintään asti". Tämän lisäksi myöskään työnantajamaksuja ei olisi maksettu. Ongelmista kertoivat myös lehden haastattelemat luennoitsijat. Lisäksi koulun opiskelijat ovat kertoneet kokemuksistaan ja sanoneet olleensa tyytymättömiä saamaansa maksulliseen koulutukseen.





HS:n mukaan koulun johtaja, Jani Aromäki, on puolestaan verotietojen mukaan ansainnut vuosina 2015–2022 yhteensä vajaat 1,3 miljoonaa euroa.

Maksullisen yksityiskoulun tarjoamat noin vuoden mittaiset "tutkinnot" ovat maksaneet viime vuosina noin 3 000–4 000 euroa.Lehtikuva

Lokakuun lopulla kerrottiin, että koulu on hakeutunut konkurssiin. Koulu tiedotti tällöin asiasta verkkosivuillaan julkaisemassa tiedotteessa, joka toimi samalla vastineena lähinnä HS:n julkaisemille artikkeleille.

Siinä kerrotaan, että koulun taloudellinen tilanne on koronapandemian jälkeen vuosi vuodelta "muuttunut yhä haastavammaksi yleisen taloustilanteen ollessa poikkeuksellisen vaikea".

Julkaisussa koulu myönsi, että palkkioita on jäänyt maksamatta. Julkaisua ei ole allekirjoittanut kukaan tietty taho, vaan se on merkattu koulun nimiin ja osoitettu koulun opiskelijoille ja luennoitsijoille.

– Heillä [luennoitsijoilla] on oikeus hakea saataviaan esimerkiksi palkkaturvan kautta, kuten osa luennoitsijoista on jo tehnytkin. Myös muiden velkojien osalta tulevan konkurssipesän hoitaja etenee asiassa lainmukaisen menettelyn mukaisesti, koulun sivuilla julkaistussa tiedotteessa sanotaan.

Ennen koulun julkaisemaa tiedotetta HS kertoi, että koulu on lopetti opetuksen yllättäen vetoamalla "sairastapaukseen". Tästä huolimatta lehti kertoo koulun karhunneen sen opiskelijoilta "aggressiivisesti ja hyvin etupainotteisesti lukukausimaksuja".

Koulun tiedotteessa asiaan otetaan kantaa sanomalla, ettei yhtäkään opetuspäivää oltu peruttu ennen lehtikirjoitusten julkaisua.

Lisäksi koulun julkaisussa puolustellaan laajalti koulun toimintaa sekä perustellaan, mistä puuttuneet palkkiot ovat johtuneen. Siinä myös kommentoidaan koulun johtajan suuria tuloja.

– Todellisuudessa koulun omistaja on tehnyt viime vuosien aikana kaikkensa, jotta opiskelijoiden opinnot olisivat voineet jatkua, koulun julkaisussa sanotaan.

– Koulun toiminnan päättyessä ja yrittäjäriskin nyt realisoituessa koulun yrittäjäomistaja tulee menettämään koko omaisuutensa sekä lisäksi vastaamaan kaikista koulun tappiosta henkilökohtaisesti takaamiensa lainojen sekä lainajärjestelyjen takia.

Tiedotteen mukaan omistaja on "ylivoimaisesti suurimmat taloudelliset tappiot kärsivä taho".

Lisäksi HS on kertonut olleensa yhteydessä palkanmaksuihin liittyvistä epäselvyyksistä Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (avi), joka valvoo oppilaitoksia.

Tämän kautta kävi ilmi, ettei Helsinki Design School oikeastaan ole oppilaitos. "Kyseisellä yrityksellä ei ole ammatillisen koulutuksen järjestämislupaa", avi viestitti Helsingin Sanomille.

Tämän vuoksi opiskelijat ovat yritykseltä palvelun ostaneen asiakkaan asemassa ja heidän tilanteessaan apua tarjoaa Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) ja kuluttaja-asiamies.

KKV onkin tiedottanut opiskelijoiden oikeuksista tapaukseen liittyen julkaisemassaan tiedotteessa.

– Opiskelijat, joiden jo maksamat opinnot jäävät toteutumatta, ovat konkurssipesän velkojia. He voivat vaatia rahojaan konkurssimenettelyssä.