Ähtärin eläinpuiston ja Hotelli Mesikämmenen toimitusjohtaja kertoo tilanteen olevan surullinen.

Yli 50 vuotta toiminut Ähtärin eläinpuiston konkurssiin hakeutuminen on pysäyttävä uutinen. Vaikka talousvaikeudet ovat olleet tiedossa, tilanne on silti merkittävä isku alueelle ja Ähtärin kaupungille.

– Tilanne on valitettava ja herättää ymmärrettävästi monia tunteita, Ähtärin kaupunginjohtaja Perttu Sonninen kertoi yhtiöiden tiedotteessa.

Eläinpuiston ja Mesikämmen-hotellin toimitusjohtaja Arja Väliaho kommentoi konkurssipäätöstä MTV Uutisille.

– Onhan tämä surullista, että tällainen päätös on jouduttu tekemään, mutta tämä oli välttämätön tässä kohtaan.

– Henkilökunnan palaveri pidettiin varttia vaille kaksitoista ja tilanne on tuore, Väliaho kertoo.

Kaikesta huolimatta, toimitusjohtaja kertoo, että uutiseen on suhtauduttu verrattain hyvin. Väliaho kertoo, että yhtiöiden talousongelmat ovat olleet näkyvissä jo hetken aikaa.

– Kuitenkin melko rauhallisin mielin tämä on otettu vastaan. Olemme toimineet täällä kuitenkin yli 50 vuotta ja taloudellisia vaikeuksia on ollut aikaisemminkin.

Tiedon julkaisemisesta johtuen, yhtiöt eivät vielä ole juuri saaneet yhteydenottoja asiaan liittyen.

Tulevaisuus auki

Toimitusjohtajan mukaan tilanteessa ei ole vielä päästy niin pitkälle, mihin eläimet mahdollisesti sijoitetaan tai siirretään. Yksi asia epäselvässä tilanteessa on varmaa.

– Eläimet hoidetaan hyvin, niin kuin tähänkin saakka. Katsotaan nyt kuitenkin rauhassa, kuinka tilanne niiden kohdalla etenee.

Päätöksiä myöskään siitä, kuinka paljon henkilökuntaa esimerkiksi eläintenhoitotehtäviin, ei ole tehty. Väliahon mukaan tilanne selkeytyy sen jälkeen, kun konkurssipesän pesänhoitaja on valittu.

– Tällä hetkellä ei ole tiedossa, miten tilanne henkilökuntaan vaikuttaa.

Yhtiöt kertoivat tiedotteessa, että ainakin viikonlopun ajan toiminta jatkuu normaalisti. Toimitusjohtaja Arja Väliaho lisäksi toivoo, että syyslomaviikkojen ajan, ovet pystytään pitämään avoinna.

Tulevaisuus on vielä monelta osin auki, mutta Väliaho toivoo, että toiminnalle löytyisi jatkaja.

– Ilman muuta me toivomme. Tämä on hieno paikka ja tämä on toiminut yli 50 vuotta, kyllähän meillä on menneisyydestä paljon meriittiä, Väliaho kertoo.

– Toivotaan, että rahoittajia tai uusia toimijoita tulisi, se meillä on nyt toiveissa, Väliaho summaa.

Monen asian summa

Ähtärin eläinpuisto teki jättisatsauksen ja eläinpuistoon saatiin isopandat Lumi ja Pyry vuonna 2018. Loppuvuodesta 2024 pandat palautettiin takaisin Kiinaan.

Yritys hakeutui saneerauksen palautusten jälkeen.

Väliahon nostaa yhdeksi tilanteeseen johtaneista syistä viime kesän tapahtumat.

– Viime kesä oli todella haasteellinen. Kesäkuu oli todella kylmä ja ihmiset eivät liikkuneet. Heinäkuu puolestaan hyvin lämmin. Siihen päälle paljon epävarmuutta ja lapsiperheiden taloudelliset haasteet. Tämä on monen tekijän summa, Väliaho kertoo.

Ähtärin eläinpuisto on ollut osa Euroopan laajuista Euroopan eläintarha ja akvaariojärjestöä, EAZAA. Väliahon mukaan yhteistyötä tehdään paljon myös suomalaisten tarhojen kanssa.

– Tällä hetkellä toivotaan, että siihen ei tarvitse mennä ja tilanteeseen löydetään jokin muu ratkaisu.

Väliaho ei lähde spekuloimaan tilannetta, jossa eläimille ei yksinkertaisesti löydy paikkaa ja niitä mahdollisesti joutuisi lopettamaan.

– Tähän on todella vaikea kommentoida nyt yhtään mitään. Tällaisesta ei missään nimessä ole vielä ollut puhetta.

Väliaho toivoo, että syyslomien aikana ihmiset tulisivat vielä eläinpuistoon vierailulle.

– Maanantaina tiedetään tarkemmin, mutta tavoitteena on että kaksi seuraava viikkoa pidetään ovet auki.