Eläinpuisto ja sen yhteydessä oleva hotelli pyrkivät olemaan auki syysloman ajan.

Ähtärin Eläinpuisto Oy ja Hotelli Mesikämmen Oy ovat jättäneet tänään perjantaina omat konkurssihakemuksensa käräjäoikeuteen, kertoo eläinpuisto tiedotteessa.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle.

Eläinpuisto ja Hotelli Mesikämmen jatkavat tiedotteen mukaan toimintaansa normaalisti viikonlopun yli. Palveluihin eikä aukioloaikoihin tule muutoksia.

Tavoitteena on pitää sekä eläinpuisto että hotelli avoinna myös syyslomaviikkojen (13.–26.10.) ajan.

– Eläinpuisto on toiminut yli 50 vuotta. Pyrimme siihen, että yritysten toiminnalle löytyisi jatkaja, mutta on myös mahdollista, että toiminta päättyy lopullisesti, toimitusjohtaja Arja Väliaho toteaa tiedotteessa.

Lopullinen ratkaisu toiminnan jatkumisesta saadaan kun tuomioistuin tekee päätöksen konkurssiin asettamisesta.

– Tilanne on valitettava ja herättää ymmärrettävästi monia tunteita. Olemme kiitollisia jokaiselle asiakkaalle, yhteistyökumppanille ja työntekijälle, jotka ovat olleet osa Ähtärin Eläinpuiston ja Hotelli Mesikämmenen tähän astista matkaa. Yhtiöt ovat kiinteä osa kaupungin tarinaa ja tärkeitä monille ähtäriläisille, toteaa Ähtärin kaupunginjohtaja Perttu Sonninen kaupungin tiedotteessa.

Moni asia johti konkurssiin

Päätös konkurssiin hakeutumisesta on eläinpuiston tiedotteen mukaan tehty pitkän ja perusteellisen harkinnan jälkeen. Yhtiöt ovat sopeuttaneet toimintaansa, mutta eivät ole saaneet taloudellista tilannettaan tasapainoon yrityssaneerauksesta huolimatta.

Yritysten toiminnan kerrotaan kärsineen merkittävästi muun muassa turismin vähentymisen, pandemian, Venäjän hyökkäyssodan sekä kotitalouksien heikentyneen taloudellisen tilanteen myötä.

Eläinpuisto joutui luopumaan vetonauloistaan isopandoista Lumista ja Pyrystä noin vuosi sitten lokakuussa. Pandat lähetettiin takaisin lahjoittajamaa Kiinalle marraskuussa 2024. Tämän vuoden huhtikuussa eläinpuisto kertoi, että pandojen tilalle tulee kolme silmälasikarhua.