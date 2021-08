Helsinkiläiset ravintolayrittäjät antoivat porttikiellon Sanna Marinille ja Krista Kiurulle – näin he perustelevat MTV Uutisille "vastapakotteitaan"

Ravintola-ala on ollut koronapandemian aikana mitä erilaisimpien rajoitusten piirissä.

Koronavirus on viime aikoina tarttunut etenkin nuorten aikuisten ja rokottamattomien keskuudessa. Nuorten tartunnat ovat useissa tapauksissa liittyneet ravintola- ja baari-iltoihin sekä yleisö- ja yksityistilaisuuksiin.

– Tässä on epäreilu asetelma, Järvinen kiteyttää kaksikon tuohtumuksen.

– Toivomme, että jos rajoituksia on pakko laittaa, ne olisivat kaikille reiluja ja oikeasuhtaisia, Kettunen painottaa.

Kolme ministeriä mustalla listalla

Suurin peruste mustalle listalle joutumiselle oli yrittäjäkaksikon mukaan ministerien tekemät julkiset ulostulot sekä tapa, jolla he ovat Suomen koronakriisiä hallinneet.

– Krista Kiuruhan on hyvin itsenäisesti ajanut tätä ravintoloiden vastaista politiikkaa, ja Marin on tukenut häntä, Kettunen väittää perustellessaan porttikieltoja.

– He tekevät poliittisia päätöksiä. Jos mietitään poliittista järjestelmää, ja kun herra Putin tekee Venäjällä mieleisensä päätöksen, EU ryhtyy pakotteisiin, jos se ei pidä hänen päätöksestään ja vastaavasti Putin antaa vastapakotteita, Järvinen kertoo.

"Porttikielto on pysyvä"

Kaksikon mukaan vastapakotteiden kohteiksi joutuneiden henkilöiden ei ole mahdollista purkaa porttikieltoaan, vaan se on "kärsittävä" kokonaisuudessaan.

– Porttikielto on yleensä pysyvä, jos näin on sovittu. Aika isoja asioita heidän täytyisi tehdä, jotta sellainen olisi mahdollista. Virheitä on tehty paljon matkan varrella, Kettunen pohtii.