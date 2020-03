“Riskinä on, että näemme kymmenien tuhansien yritysten kaatuvan” – Suomen yrittäjien Mikael Pentikäinen penää poliitikoilta vastuuta rajujen koronakieltojen seurauksista

Hallituksen esityksen tavoitteena on minimoida ihmistenväliset sosiaaliset kontaktit ja koronatartunnat. MTV Uutiset Live -erikoislähetyksessä vieraillut Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kuvailee ravintoloille kaavailtuja rajoituksia erittäin kovaksi ratkaisuksi yrittäjien ja heidän työntekijöidensä kannalta.

– Tämä on massiivinen päätös, joka rajoittaa hyvin voimakkaalla kädellä elinkeinovapautta. Meillä on Suomessa 10 000 alan yritystä. Tämä on kova ratkaisu yrittäjien ja heidän työntekijöidensä kannalta, Pentikäinen sanoo.