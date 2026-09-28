Poliisi kertoo käyttäneensä asetta ja etälamautinta uhkaavasti käyttäytyneeseen mieheen.
Poliisi käytti sunnuntai-iltana Helsingin Kalliossa uhkaavasti käyttäytyneeseen mieheen ampuma-aseen lisäksi etälamautinta.
Poliisi kertoo tiedotteessa, että epäilty on noin 50-vuotias helsinkiläismies. Tapahtumaa tutkitaan virkamiehen väkivaltaisena vastustamisena, vaarallisen esineen hallussapitona sekä huumausaineen käyttörikoksena.
Poliisi sai sunnuntai-iltana ilmoituksen yksityishenkilön omaisuuteen kohdistuneesta uhasta Hämeentiellä sijaitsevassa kerrostalossa.
Poliisi kertoo selvittäneensä asiaa ensin puhelimitse, mutta puhelun aikana kävi, ettei epäilty aio tehdä yhteistyötä poliisin kanssa. Samaan aikaan poliisi sai toisen ilmoituksen, jonka mukaan saman talon rappukäytävässä oli nähty mies varsijousen kanssa.
Kun poliisi tavoitti miehen, hänen käytöksensä oli uhkaavaa. Mies tuli teräaseen kanssa poliisia kohti, eikä totellut poliisin käskyjä.
Poliisi kertoi aikaisemmin käyttäneensä asetta miehen pysäyttämiseksi. Mieheen jouduttiin käyttämään vielä etälamautinta ennen kuin hänet saatiin raudoitettua.
Rikoksesta epäilty on tällä hetkellä pidätettynä ja sairaalahoidossa. Valtakunnansyyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tekee esiselvityksen poliisin aseenkäytöstä.
Poliisioperaatio sunnuntaina Helsingin Kalliossa.MTV / VISA HÖGMANDER