TPS:n päävalmentaja Toni Söderholmia harmitti, "eikä vain joukkueen puolesta".

Tampereen Ilves löi Turun Palloseuran jääkiekon SM-liigan sunnuntain jännitysnäytelmässä 3–2. Taistossa kuljettiin loppuminuuteille 1–1-tasalukemissa, kunnes 55 minuutin pelin jälkeen Austin Strand kihautti Ilveksen 2–1 keulille.

Sama mies iski reilu minuutti ennen varsinaisen peliajan päätöstä tyhjään rysään. TPS kavensi 16 sekuntia ennen loppua ilman maalivahtia Otto Paajasen osumalla, mutta sitten löi kongi.

TPS-päävalmentaja Toni Söderholm aloitti kommentointinsa sanomalla kahteen otteeseen, että "paljon on ajatuksia". Hän kiteytteli, että joukkueen esitys oli hyvä ja sitoutunut, mutta tehokuutta ei tullut mukaan.

Ensimmäinen erä oli TPS:ltä luotsin silmin erinomainen ja toinen "ihan ok".

– Kolmannessa erässä oli yksi heikko hetki, josta Ilves teki sitten maalin. Siinä oli muutama minuutti huonolaatuisempaa peliä, Söderholm ruoti.

Sitten hän puhui mystiseen tyyliin.

– Kaiken kaikkiaan harmitus on kova, eikä vain joukkueen puolesta, vaan ihan muidenkin asioiden puolesta riipaisee. Mutta se on eri teema.

Päivän suurimpana SM-liigauutisena ovat olleet Tomek Valtosen saamat potkut Helsingin Jokereista. Seura kertoi niistä samoihin aikoihin kun Ilves–TPS-ottelu päättyi.

Söderholm onnitteli vielä kotijoukkue Ilvestä.