Kaikki suomalaiset keihäsmiehet jäivät historiallisesti karsintaan Tokion MM-kilpailujen keskiviikossa. Myös muun muassa olympiavoittajan sirkus kiinnitti huomiota. MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä, paikan päällä Japanissa oleva toimittaja Eren Gürler ja kisoja kotimaassa seuraava toimittaja Tuomas Hämäläinen sivaltavat yleisurheilupäivän puheenaiheet kolmeen osioon.

Tästä pidin:

Evilä

Miesten kakkosella Jamaikan Bryan Levelliltä nähtiin ihan superesitys. Miten hän pisti kaarteen ja löi sitten vain kytkimen pohjaan. Syntyi kaikkien aikojen nopein MM-kisojen alkueräaika 19,84, ja sällillä on kaikki mahdollisuudet, kun vain pysyy rentona, juosta jopa 19,50:n tuntumaan.

Oblique Seville (100 metrin maailmanmestari) pääsi jo aika lailla naarmuttamaan Noah Lylesin kilpeä, ja Levellillä on kaikki mahikset jatkaa samaa trendiä 200 metrin finaalissa.

Bryan Levell vakuutti 200 metrin alkuerissä.

Omasta leipälajistani pituushypystä täytyy lisäksi nostaa nuori Mattia Furlani. Hän hoiti nyt sen maaliin, mitä maanmiehensä yritti 2007: Andrew Howe oli silloin Osakassa hopealla. Japanin valloitus meni nyt nuorelta kaverilta maaliin. Hän teki sen todella tyylikkäästi.

Gürler

Vaikka keihäskarsinta menikin suomalaisittain totaalisen metsään, on ollut ilo nähdä muutos Oliver Helanderissa. Varsinkin näin pettymyksen hetkellä.

Helander on aikaisemmin suhtautunut haastatteluihin penseästi ja ainakin vaikuttanut ylimieliseltä. Nyt mies vastaa suoraselkäisesti ja asiaa.

Meni huonosti, mikä tietysti harmittaa, mutta silti vastaukset ovat selkeitä ja sisältävät informaatiota. Luotan Helanderin sanoihin, että hän aikoo heittää seuraavina vuosina pidemmälle. Miksi? Miehessä on nyt havaittavissa sopivasti nöyryyttä.

Hämäläinen

Siinä missä tämä ei ole ollut Wilma Murron vuosi ja hänen osansa oli seurata naisten seiväsfinaalia katsomosta, lajin loppukilpailusta saatiin arvoisensa spektaakkeli.

Sandi Morris ylitti 485 ensimmäisellään ja siirtyi keulille. Kun yhdyvaltalaismaannainen Katie Moon pudotti tuosta korkeudesta kerran, hän siirsi sitten seuraavat yrityksensä 490:ään. Se toi ensimmäisellä rastin ruutuun, mutta nainen pinnisti siitä viimeisellä graniitinlujana kilpailijana taistellen yli. Hyvä ettei rima heilunut puolta päivää kannattimillaan, mutta ylitys mikä ylitys – ja Katie "Over the" Moonille kolmas MM-titteli tuubiin.

Tästä en pitänyt:

Evilä

Minulle oli ihme ja kumma, miten Letsile Tebogo esiintyi 200 metrin alkuerissä. Joo, showmanshipia pitää olla, mutta ei tarvita sirkustemppuja, mikäli ei ollut yhtään mitään vaivaa. On eri juttu luoda koviin kisakumppaneihin katsetta ja kysyä, mitä teiltä löytyy, onko mitään vastinetta, mutta loppusuoralla kikkailu ja lekkeriksi heittäminen on melkein kuin L-merkkiä näyttäisi vastustajille. Olympiavoittaja Letsile on suuri mestari ja pystyy kyllä parempaankin suoritukseen kisakumppanien arvostamisen saralla.

Ja jos tv-lähetystä ajattelee, keihäässä oli erikoista, että katsottiin nauhalta Helanderin viimeinen heitto. Se, miten kävi, oli kuitenkin kaikille jo tiedossa, ketkä livetulospalvelua vähänkin seurasivat. Suomessa on vuosikymmenien saatossa haluttu katsoa keihäänheittoa, ja sitä katseltiin nauhalta.

Gürler

Suomen keihään karsinta oli suorastaan farssi. Sitä osasi jollain tavalla odottaa, mutta ei katastrofiin ollut silti valmistautunut. Tämä ei vain yksinkertaisesti mene minun paksuun kallooni, että huomisessa keihäsfinaalissa ei heitä suomalaisia.

Voin vain kuvitella, mitä Seppo Räty tuumailee nyt kotonaan. Jan Zelezny heitti vuonna 1993 keihäänheiton maailmanennätyksen 98,48, mihin Seppo totesi: "Ajoin moottorikelkalla päin puuta." Täytyy toivoa, että Räty ei ollut tänään ajohommissa.

Hämäläinen

Oliver Helander kiskoi vielä viime vuonna vakaalla perustasolla järjestään päälle 80-metrisiä. Yksi Brysselin kisa on tämän vuoden ainoa yli 80 metrin koitos. Potentiaalia herralla olisi yhä komeisiin kaariin, mutta onko kaikki tehty viime kauden jälkeen täysimittaisesti keihään ehdoilla? Selvää on, että nykyinen tekeminen ei kiristyneeseen kansainväliseen kärkeen kanna.

Tätä odotan:

Evilä

Meillä on mahdollisuus nähdä jopa kaikkien aikojen kovin naisten 400 metrin finaali MM-kisojen historiassa. Vaatimustaso on kaikkien aikojen kovin.

Salwa Eid Naserilla ja Marileidy Paulinolla on iso motivaatio häätää Sydney McLaughlin-Levrone takaisin aidatun ratakierroksen pariin. Se tehdään vain kovalla tuloksella ja voittamalla hänet, ettei sileän juokseminen vain muodostu hänellä tavaksi.

Vaikka kierroksia on jo alla, näillä matkoilla juostaan arvokisoissa usein tosi kovia tuloksia. Olisiko Jarmilan (Kratochvílova) kisaennätys 47,99 jopa häätöuhan alla?

Gürler

Kaksi asiaa huomisessa keihäsfinaalissa kiinnostavat ylivoimaisesti eniten: Julian Weber ja Arshad Nadeem.

Tämän kauden valtias Weber heitti keihäskarsinnassa puolikuntoisena, joten palautuminen huomiseen on jättimäinen kysymysmerkki. Toinen asia on Pakistanin ihmemies Nadeem. Hän heitti kahdella ensimmäisellä karsintaheitolla aivan luokattoman huonot heitot, jotka kantoivat hädin tuskin 75 metrin päälle. Viimeisellä sitten tärähti tarvittavat 85,28.

Suomalaisheittäjät kertoivat, että karsintaan Nadeem ei lämmitellyt kuin parilla kävelyvauhtisella kiskaisulla verryttelykentällä. Entä jos hän intoutuukin verryttelemään finaaliin kunnolla? Kaikki pelkäävät yli 90-metristä.

Hämäläinen

Janoan todistaa miesten kepissä finaalibileitä, jossa heittovälineet toimivat kuin tykin suusta taivaalle singahtavina ilotulitteina. Lauteilla on historiallisen laaja joukko kovia heittäjiä. Karsinnassa kaikkiaan 22 äijää kiskoi yli 80 metriä, 15 ukkoa päälle 82 metrin ja 8 miestä yli 84 metriä.

Päälle 85-metrisiä voi sykähdellä suorastaan solkenaan. 80 metriä saa olla pelkkää vessapaperia, nyt katsotaan, miten monelta irtoaa lähemmäs 90-metrisiä siivuja. Ja jos parhailla ysikympin päällekin menisi.

Mitalitaistoon on tungunpoikasta jykevin laakein. Tämä keihäskeitos porisee ja poikkeuksellisesti.