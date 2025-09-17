Suomalainen keihäänheitto on jättimäisessä pulassa. Siitä todisteena MM-keihäsfinaali kilpaillaan ensimmäistä kertaa ilman suomalaisheittäjää huomenna. Sen lisäksi tulevaisuuden näkymät ovat suorastaan surkeat, kirjoittaa Tokiosta MTV Urheilun Eren Gürler.

Keihäsfinaalia ei ole MM-kisojen historiassa heitetty vielä koskaan ilman suomalaisheittäjää. Nyt sekin päivä on totta, kun kaikki kolme suomalaista karsiutuivat loppukilpailusta Tokion MM-kisoissa. Oliver Helander jäi tulokseen 79,75, Emil Porvari lukemiin 78,51 ja Lassi Etelätalo sai aikaan kolmannella kaaren 81,33.

Taso oli toki suhteellisen kova, mutta siitä huolimatta puhtaita papereita ei voi antaa tänään yhdellekään suomalaiselle. Yksi mies olisi sinne pitänyt saada, vaikka väkisin.

Jättisuuresta yllätyksestä ei voi suomalaisten putoamisen osalta puhua, vaikka itse odotin, että ainakin Etelätalo tai Helander olisivat saaneet aikaan sellaisen raapaisun, joka olisi riittänyt. Suomalaisten taso on ollut tällä kaudella luvalla sanoen heikko. Suomen tilaston kärkikuusikko on järjestyksessä Helander 83,97, Toni Keränen 82,26, Etelätalo 81,90, Porvari 81,55, Taneli Juutinen 80,69 ja Teemu Narvi 80,23.

Eli vain kuusi suomalaista ylsi tällä kaudella edes 80 metriin.

Oliver Helander jäi kauas finaalipaikasta Tokion MM-kisoissa.Lehtikuva

Tokiossa finaaliin vaadittiin tulos 82,80 joten Suomen tilastotuloksiin peilaten ei suomalaisten karsiutumista voi siis pitää ollenkaan yllätyksellisenä, vaan pikemminkin todeta, että todennäköisin tulos toteutui. Se kertoo, että maamme keihästaso on vajonnut pohjamutiin, eikä keihäänheiton nuorta pelastajaakaan ole näköpiirissä.

37-vuotias Lassi Etelätalo antoi tänään kaiken, mitä vaivaisesta kehosta oli jäljellä. Viimeisellä yrityksellä tuli jälleen parasta, mutta tänään se ei vain riittänyt. Tulevaisuudessa ei siis ole edes sitä oljenkortta, että ”Kyllä Etelätalo viimeisellä räväyttää”.

Ei. Enää on jäljellä vain urheilijoita, jotka ovat pudonneet kilometrien päähän maailman kärjestä. Emme ole enää keihäskansa.