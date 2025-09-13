Tokion MM-yleisurheilun avauspäivä on paketissa. MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä, paikan päällä Japanissa oleva toimittaja Eren Gürler ja MM-kisoja kotimaassa seuraava toimittaja Ossi Karvonen sivaltavat lauantain puheenaiheet kolmeen osioon.

Tästä pidin

Evilä

Nostan nyt hieman omaa häntääni, mutta kuten sanoin jo Tulosruudun MM-ennakossa: Kisa ja kruunu. Loukkaantumisesta kärsinyt Ryan Crouser oli mitoittanut hyvin tarkkaan toimensa sen mukaan, että pystyy suoriutumaan kauden avauksessaan Tokion MM-kisoissa. Hän osoitti suuruutensa. Karsinta ja kisa samana päivänä vetävät osalta ruutia pois, mutta Crouser oli toiminut tämän mukaisesti.

Gürler

Noah Lylesin yliampuvasta olemuksesta voi olla montaa mieltä, mutta minua miellyttää, että hän uskaltaa olla oma itsensä, ja kenties vielä vähän enemmän. Lyles on omaksunut roolinsa yhtenä yleisurheilun supertähdistä ja mainoskasvoista ja hän myös käyttäytyy sen mukaan – niin kisoissa kuin kisojen jälkeenkin.

Median edessä Lyles ei säästele, vaan vastaa toimittajien kysymyksiin avoimesti ja runsassanaisesti. Vaikuttaa, että hän haluaa myös antaa itsestään haastattelutilanteissa, eikä piilotella mitään. Monille Lylesin räiskyvä tyyli on liikaa, mutta minulle se antaa energiaa ja hyvää mieltä.

Karvonen

Miesten 3 000 metrin estejuoksun alkueristä muodostui harvinainen kaatuilunäytös. Tämä ei ollut se, mistä pidin, mutta nämä kaatumiset johtivat sisukkaisiin suorituksiin. Uuden-Seelannin Geordie Beamish kompuroi päätöskierroksen ensimmäisellä esteellä makuulle, mutta kierähti jaloilleen niin ketterästi, että ehti rynnistää vielä eränsä kakkoseksi.

Viimeisessä erässä ME-mies Lamecha Girma ei häkeltynyt kaatumisestaan. Upein hetki nähtiin kuitenkin puoli minuuttia Girman maaliintulon jälkeen, kun matkalla nurin menneet Tim Van de Velde ja Carlos San Martin tulivat maaliin kolhittuina, toisiaan tukien.

Tästä en pitänyt

Evilä

Tuntuu kohtuuttomalta, että kuulantyönnössä karsinta ja finaali on samana päivänä. Nämä ovat isoja ukkoja. Sitten kun miettii matkustelut stadionille, palautumiset, pitkät päivät, lämpöä ja kosteutta on. Tuo on järkyttävän rankka setti körmyille isolla K:lla. Onko tuo välttämättä enää ihan tätä päivää? Ei se tunnu reilulta. Nyt yksi kaveri pääsi yli 22 metrin, ja kun sitä peilaa koko kauden tasoon, niin oliko tuolla vaikutus tässä kohtaa.

Gürler

Jamaikan pikajuoksumiehiltä nähtiin radalla kovia temppuja, mutta juoksun jälkeen häpeällistä toimintaa. Jamaikalaisista vain Oblique Seville vaivautui antamaan medialle kommentteja muiden kävellessä tylysti linjaston läpi.

Sevillen kommentit olivat kuitenkin kaikille muille kuin jamaikalaislehdistön jäsenille täysin turhat, sillä Seville ja Jamaikan heput mumisivat keskenään niin hiljaa, että muiden oli mahdotonta kuulla, mistä edes puhuttiin. Edes 30 sentin päähän Sevillen suusta äänittämään laitettu ääninauhurikaan ei saanut tallennettua vastauksista muuta kuin epäselvää höpötystä.

Karvonen

Tommin esiin nostaman kuulantyönnön kiirehtimisfiaskon hengessä palaan arvokisaohjelman pariin. Nyt neljännen kerran MM-kisoissa (ja jo kahdesti olympialaisissa!) nähty 4 x 400 metrin sekaviesti on täysin pähkähullu kisamuoto. Kilpailun taso ei ole lajissa kovin laaja, minkä lisäksi se kuormittaa matkaa sileänä ja aidattuna vetäviä urheilijoita. Ja juostaanhan kisoissa myös 4 x 400 metrin viestit! Jos arvokisoihin pitää väkisin saada joku sekajoukkueotatus mukaan, miksi se ei voisi olla 4 x 100 metriä?

Tätä odotan

Evilä

Kun katsoi miesten seiväskarsintaa, niin kyllä se Armand Duplantisin ilmatilan hallinta taas hämmästytti. Hänhän katosi tv-kuvista! Hän nousi korkeammalle kuin se kuumailmapallo taivaalla Pariisin olympialaisissa. Jos hän pystyy ratkaisemaan pelin alle kuudella hypyllä finaalissa, hän on taas ME:n kimpussa maanantaina. Duplantisin kohdalla superlatiivit ovat loppuneet jo kesken, mutta silti hän pystyy yllättämään kerta toisensa jälkeen.

Gürler

Huomenna on suomalaisittain yksi kisojen kulminaatiopäivistä, kun Krista Tervo ja Silja Kosonen heittävät moukarikarsinnassa. Finaalipaikka ei vaadi kaksikolta ihmeitä, mutta karsintakilpailu on vaikea paikka kenelle tahansa. Kosonen on tähän mennessä selvittänyt karsinnan arvokisoissa lähes täydellisellä onnistumisprosentilla, mutta Tervon suhteen on ollut hankalampaa. Hän on petrannut tällä kaudella tekniikan osalta, mutta silti Tervon kohdalla joutuu joka ikinen kerta jännittämään, löytääkö moukari tietään ulos häkistä.

Karvonen

Kun ratkaistaan maailman nopeimman miehen ja naisen tittelit, se sykähdyttää joka kerta. Nämä herkkufinaalit huipentavat sunnuntain kisapäivän. Naisten puolella odotan höyhenenkevyesti rullaavan Melissa Jefferson-Woodenin ja voimakasrakenteisemman runttaajan Julien Alfredin kaksinkamppailua.

Miesten rintaman kärjessä ovat tutut suosikit Yhdysvalloista (Noah Lyles etunenässä) ja Jamaikalta (Oblique Seville ja Kishane Thompson), mutta alkuerissä saatiin myrskyvaroitus myös afrikkalaishuipuilta. Tarjolla on todellista pikajuoksuherkkua!

