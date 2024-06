MTV:n EM-sivallus: Klassikosta suomalaisversio – tämä oli heittämällä kisojen erikoisin näky

Tästä pidin

Tommi Evilä: On hyvä kysymys, pidinkö minä siitä, että uusilla kengillä ja joustoalustalla saadaan aikaan holistinen vaikutus, että tulokset ovat järjettömän kovia , vai siitä, että Gianmarco Tamberi tulee korkeushypyssä kauden avauksessaan näyttämään huippu-urheilun hyvin harvinaisen puolen.

Siinä näytetään nuorille, että voit olla käytännössä katsoen maailman paras, mutta nauttia ja vähän kujeilla. Hän toi leikkisyyttä ja kepeyttä. Hän on yleisurheilussa hyvä lähettiläs: nauttii ja tuo show-meininkiä, mutta tekee sen äärimmäisen kovien tulosten ja omistautumisen kautta.

Eren Gürler: On mahtavaa, että taas monen vuoden tauon jälkeen keihäänheiton finaaliin saatiin peräti kolme suomalaista.

Ajassa pitää mennä kymmenen vuotta taaksepäin, että finaaliin on saatu koko suomalaistrio. Silloin rävähti kultaa sekä pronssia – kenties niin käy myös tällä kertaa.

Kymmenottelija tarjoili heittämällä kisojen erikoisimman näyn viskaamalla kiekkoa paljasjaloin. Hänelle kengättömyys on nopean liukkaissa ringeissä tavanomaista tanhua ja homma luonnistuu niissä oloissa paremmin ilman jalkineita. Me muut saimme mallinäytteen siitä, että ohjekirjan voi joskus heittää heinolaan ja luovia niin kuin kukaan muu ei toimi. Kun vain konsepti pelittää yksilöllisesti.

Kuka oli aiemmin nähnyt ringissä paljasjalkaisen heittäjän? Nyt on. Kukaan ei muistaisi miestä muuten näistä kisoista – nyt muistaa, kenties vuosien päästäkin. Ja saa parhaassa tapauksessa inspiraatiota eri elämänalueille persoonallisiin kokeiluihin.

Tästä en pitänyt

Tommi Evilä: Leipä ja sirkushuvit ovat menneet enemmän sirkushuvien puolelle. On valitettavaa, että urheilijat joutuvat tahtomattaan välikappaleiksi. Järjestäjien säätö oli koitua tällä kertaa Makenson Glettyn kohtaloksi 10-ottelussa 110 metrin aidoissa. Paukku ei tullut miehen korviin asti.

Se säätö oli onni onnettomuudessa, koska kaveri sai siitä ulkoisena ärsykkeenä hirvittävän buustin. Ranskalainen täräytti uuden ennätyksensä ja päästeli EM-pronssille. Ei tämä voi näin kuitenkaan mennä. Tämä on ihan arpapeliä.

Eren Gürler: Kun katsoin ensimmäistä kertaa EM-kisojen ohjelmaa, hämmennyin keskiviikon kohdalla, että mikä on tämä tämmöinen B-kilpailu 10 000 metrin osalta. Osoittautui, että kyseessä on 10 000 metrin niin sanottu heikompi erä, joka vaikuttaa jo lähtökohtaisest iaivan turhalta kilpailulta.

Olkoonkin että juoksijat on jaoteltu eriin aikojen perusteella, poistaa kahden erän systeemi yhtälöstä kisan tärkeimmän elementin, eli sen varsinaisen kilpailun.

Tätä odotan

Tommi Evilä: Kuten sanoin Tulosruudussa, odotan ikään kuin paluuta 2010-luvulle. Gary Linekerin lauseesta vähän muunneltuna: ensin miehet heittävät 60 heittoa keihästä ja sen jälkeen Suomen mitalitili aukeaa. Näissä kisoissa on tullut Suomen ennätyksiä ja tosi runsaasti pistesijoja, mikä on miellyttävää, mutta on aika ottaa keihäsmitali.