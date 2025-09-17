Oliver Helander jäi Tokion MM-kisoissa keihäskarsintaan tuloksella 79,75. Median eteen asteli mies lasittuneella katseella.

– Totta kai harmittaa. Mulla oli aika varma fiilis, että karsinta tulee menemään hyvin. Sen verran hyvältä on tuntunut, ja Brysselin kisa meni hyvin. Tämmöistä tällä kertaa, Helander harmittelee.

Tuloksen Helander heitti ensimmäisellään. Kaksi seuraavaa hän astui yli.

– Eka heitto huono ja kaksi muuta vielä huonompia, Helander toteaa.

– Ei oikein mikään toiminut. Yllättävän vaikealta tuntui. Huonoutta vaan, Helander manaa.

Helanderin lisäksi keihäsfinaalista karsiutuivat myös Lassi Etelätalo ja Eemil Porvari. Kerta on ensimmäinen yleisurheilun MM-kisojen historiassa, kun loppukilpailussa ei ole yhtään suomalaisheittäjää.

– Uskon, että tämä oli viimeinen kerta, kun näin tapahtuu. Emil on nuori ja lupaava, ja lupaan, että minä heitän tulevina vuosina aika paljon paremmin ja pidemmälle, Helander linjaa.

Helander on ollut mukana arvokisoissa vuodesta 2018. Hän myöntää, että suomalaisen keihäänheiton tila on seitsemässä vuodessa laskenut.

– Ei ole tullut sellaista supertähteä Teron (Pitkämäki) ja Antin (RUuskanen) jälkeen. Minä ja Lassi otettiin EM-pronssit, mutta... Jos mennään 20 vuotta taaksepäin, oli varmaan kymmenen heittäjää, jotka heittivät 80 metrin päälle ja useassa kisassa. Sellaista ei ole Suomessa enää, eikä ole varmaan tulossakaan. Nuorten sarjoissa ei ole osallistujia ollenkaan, Helander pohtii.

– No, me näytetään esimerkkiä ja heitetään tuohon, mihin heitettiin, niin ei se kannusta ihmisiä mennä heittämään keihästä.