Saksan keihäshirmu Julian Weber selvitti Tokion MM-kisojen karsinnan kahdella heitolla. Weberin pidempi heitto kantoi komeasti 87,21. Karsinnan jälkeen hän paljasti olevansa puolikuntoinen.
– Olen tyytyväinen, että sain karsinnan selvitettyä, Weber sanoi MTV Urheilulle kisan jälkeen.
Saksalainen paljasti kisan jälkeen että hänen heittokuntonsa ei ole paras mahdollinen.
– En ole sataprosenttisessa kunnossa, mutta kuitenkin kunnossa, Weber sanoi.
Saksalaismedialle hän kertoi asiasta tarkemmin.
– Olen ollut viruksen kourissa viime päivät, joten en ole voinut hyvin, Weber kommentoi Sportschaun mukaan.
– Olen sitäkin kiitollisempi, että selvisin karsinnasta silti. Olen erittäin iloinen, että pystyn seisomaan täällä ylipäätään.
Weber on tämän kauden maailmantilaston kärkinimi. Hän on heittänyt keihästä tällä kaudella 91,51 metriä.