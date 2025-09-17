Lassi Etelätalo jäi Tokion MM-kisojen oman karsintaryhmänsä kymmenenneksi tuloksella 81,33. Se tarkoittaa, että Etelätalo ei etene finaaliin ja myös, että hänen uransa on nyt ohi.

– Myllerrys, Etelätalo kuvailee tuntemuksiaan tällä hetkellä.

Tieto siitä, että ura loppuu sai raavaan miehen herkistymään Ylen haastattelupisteellä. Kirjoittavan median edessä Etelätalo on kuitenkin saanut jälleen koottua itsensä.

– Kisan jälkeen tajusi, että ei pääse enää heittämään. Kyllähän se tietysti vähän myllerrystä päässä aiheuttaa, Etelätalo tuumailee.

Karsinnan kaksi ensimmäistä heittoa epäonnistuivat. Ensimmäinen oli todella heikko, eikä toisellakaan keihäs lentänyt kuin noin 75 metriä. Etelätalolle tyypilliseen tapaan paras heitto syntyi viimeisellä kierroksella.

– Oli heräämisvaikeuksia. Pikkuisen on Ruotsi-ottelun jälkeen ollut kaikennäköistä vaivaa. Ei se tänään tuntunut kuin päässä jonkin verran. Pehmentynyt vähän iän myötä sieltäkin, Etelätalo naureskelee.

Etelätalo on kärsinyt viime vuosina loukkaantumisista ja vaivoista, eikä tämäkään vuosi ollut poikkeus. Tänään kolotti hieman joka paikkaan.

– Pikkasen kolotteli jaloista ja kyljestä. Käsi toimi ihan hyvin, mutta ei se enää riitä ilman vauhtia, Etelätalo kommentoi.

"Ei se unessakaan onnistunut"

Lassi Etelätalo heitti todella kuomean uran, jonka kruunu nähtiin Münchenin EM-kisoissa 2022, kun Joensuun Katajan mies kiskaisi pronssia tuloksella 86,44.

– Ykköstapahtuma oli se Münchenin kisa.

– Ylpeä olen siitä, että monen huonon vuoden jälkeen olen päässyt vuodesta 2019 kiertämään arvokisoja ja tehnyt vielä ennätyksenkin 34-vuotiaana. Tavallaan sai uuden uran, ja melko pitkänkin, Etelätalo muistelee.

Hänen ensimmäinen arvokisamatkansa oli vuonna 2014, minkä jälkeen tuli monen vuoden arvokisatauko. Etelätalo oli mukana arvokisoissa yhdeksän kertaa. Menestysprosentti oli korkea, sillä hän tippui finaalista vain kahdesti.

Jäikö jotain hampaankoloon?

– Tokion olympialaisista olisi pitänyt mitali ottaa. Se jäi hampaankoloon pitkäksi aikaa, ja on näkynyt unissa vielä syksyllä monta kuukautta myöhemmin. Se oli tilaisuus, joka jäi käyttämättä, Etelätalo harmittelee.

Silloin Etelätalo jäi olympiafinaalin kahdeksanneksi 83,28, mutta mitali jäi vain reilun kahden metrin päähän.

– Se on semmoinen uni, jossa viimeinen heitto... ei se unessakaan onnistunut, Etelätalo sanoo ja nauraa päälle.

Isoimmat kiitokset Etelätalo lähettää kahdelle keihäslegendalle.

– Lopullinen kipinä keihäänheiton ammattilaisuuteen tuli Kimmo Kinnusen ja Leo Pusan keihäsolympiadin myötä. Se alkoi silloin 2004, sieltä eteenpäin on ollut aika selkeitä tavoitteita keihäänheiton saralla.

Mitä haluaisit sanoa Suomen kansalle?

– Antaa tulla vaan. Melkein kaikki kommentit on tullut luettua ja naureskeltua huonoille ja hyvillekin kommenteille. Kyllä se n näkee, että keihäänheitto kiinnostaa edelleen Suomen kansaa. Ei riitä vaikka heittää 85 metriä ja on mitalilla, kun Seppokin (Räty) heitti joskus 90 metriä, Etelätalo nauraa.