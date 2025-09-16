Yleisurheilun Tokion MM-kilpailujen hurjassa päivässä kolmiloikkaaja Senni Salmisen karsintasuoritus harmitti suomalaisittain. MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä, paikan päällä Japanissa oleva toimittaja Eren Gürler ja kisoja kotimaassa seuraava toimittaja Tuomas Hämäläinen sivaltavat tiistain puheenaiheet kolmeen osioon.

Tästä pidin:

Evilä

Naisten 400 metrillä Euroopasta ja myös muilta mantereilta on alkanut löytyä menijöitä. Taso on laajentunut, ja se nähtiin kaikkien aikojen kovimmissa välierissä. Kaikki finaaliin edenneet vetelivät alle 50 sekunnin ajat tauluun, ja Chilen Martina Weil jäi moisella ajalla vielä finaalin ulkopuolelle.

Sydney McLaughlin-Levrone sai vihdoin metsästämänsä Amerikan ennätyksen. 48,29 tuli tosi helpolla esityksellä, herranjestas. Kun rentona juoksee, ei rupea kanttaamaankaan.

Sanya Richards-Rossin aiempi ennätys oli vuodelta 2006, se ei ihan 20 vuoden ikään päässyt.

Naisten 400 metrin kolmannessa välierässä toisen jatkopaikan juossut britti Amber Anning (vas.) ja Yhdysvaltain ennätyksen kiitänyt Sydney McLaughlin-Levrone kättelivät./All Over Press

Gürler

Ethan Katzberg ja moukaria 84,70. Voi hyvää päivää, miten komea kiskaisu! Harvemmin tulee oikein kylmät väreet jostain suorituksesta, mutta tuosta kylä tuli.

Minua on verrattu elämäni aikana jos johonkin urheilijaan – yleensä jalkapalloilijaan – mutta nyt tuli ensimmäinen yleisurheilija. Kuvaajamme Markku nimittäin totesi moukarifinaalin jälkeen, että "tuo Katzberghän näyttää ihan sinulta, mutta harteikkaampana". Se lämmitti mieltä, Katzberg on huikea urheilija.

Moukarifinaalin taso oli muutenkin hurja. Neljä miestä yli 82 metrin – sellaista ei ole tapahtunut MM-tasolla koskaan aikaisemmin!

Hämäläinen

Kun lekassa jää tuloksella 82,02 mitalitta, on se mitä kukkeimman kunnian paikka jokaiselle kärkinelikon karjulle.

Entäpä Katzbergin finaalisarja? 82,66, 84,70, 82,01, 81,66, 83,07 ja 83,73. Vakioitua vyörytystä, siinä ei oltu yksittäisen megamurjaisun varassa. Kanadan mies on harjoittelussaan onnistunut, ettei tosipaikassa tarvitse vähääkään sattumia toivoa. Tekniikka ja tehot kättelevät paremmin kuin kellään.

Tästä en pitänyt:

Evilä

Ei voi sanoa, että en pitänyt, enemmänkin Senni Salmisen puolesta harmittaa. Näytti siltä, että fysiikka on aika hyvässä iskussa. Hänellä on vain niin herkällä. Onnistumista ja valkoista lippua ei saatu ensimmäisellä.

Valmentaja Matti Monoselle kaikki pointsit siitä, että ei alettu selittelemään ja tulos on se, mikä taululla on. Pienestä se on kiinni. Muistan itsekin olleeni niissä tilanteissa, muun muassa 2009 Berliinissä. Ensimmäinen hyppy oli pitkä mutta saatiin jostain syystä tulkittua yliastutuksi. 801 ei riittänytkään – samalla tuloksella mentiin finaaliin, mutta toinen tulokseni oli heikompi.

Mikä merkitys sillä olisi, että Sennin merkki olisi ollut muutaman sentin taaksepäin. Se olisi ollut kyllä finaaliin riittävä hyppy (naisten kolmiloikkakarsinnan 12:nnen tulos oli 14,00).

Sennin kiertoliikkeet kertautuvat kontakti toisensa jälkeen ja viimeinen hyppyvaihe menee ihan mahdottomaksi. Lantio pettää ihan totaalisesti ja selkä näkyy katsomoon päin. Siitä ei ole mitään mahdollisuutta tehdä.

Fysiikka kyllä ihan varmasti riittää, mutta allianssi tekniikan ja suorituskyvyn välillä pitää saada ensi vuodeksi kuntoon, niin kyllä sieltä varmasti tulee todella hyvää tulosta.

Gürler

MM-kisojen ohjelmaa täytyy vähän kritisoida. Tänään kenttälajien finaaleita käytiin nimittäin vain yhdessä päädyssä, minkä takia stadionin toinen pääty oli lähes tyhjillään. Olisiko moukarifinaalin ja jommankumman seiväsfinaalin voinut kenties yhdistää samaan iltaan? Tai edes sijoittaa moukarin kanssa samaan iltaan pituussuuntaan hypättävän lajin finaalin korkeuden sijasta. Takakaarre näytti nyt vähän orvolta, mutta kyllä japanilaisyleisöstä silti onneksi ääntä lähti.

Hämäläinen

Kylläpä kesti, että miesten 400 metrin välierät saatiin suunnitellun aikataulun jälkeen liikkeelle.

Kun lähtöjärjestelyt tökkivät, lähettäjä paukutteli pistoolillaan useamman kerran. Viesti meni ainakin perille ja juoksijat vedettiin takaisin valmistautumaan. Mutta sen sijaan että starttia olisi päästy yrittämään välittömästi uusiksi, jouduttiin odottelemaan minuuttikaupalla.

Avausvälierän juoksijat kärsivät järjestäjien valmistautumattomuudesta kielineen säädön takia suhteettomasti. Finaalipaikkoja kun oli jaossa myös aikavertailunoteerauksin.

Tätä odotan:

Evilä

Kiinnostavassa naisten 3 000 metrin estejuoksussa painavat Winfred Yavi ja Faith Cherotich. Alla on miesten kisa, jossa Lamecha Girma ja Soufiane El Bakkali eivät pelanneet omien vahvuuksiensa kautta, vaan petasivat sen kirikavereille. Jos nyt leidit menisivät vahvuuksillaan.

Heillä on ollut erittäin kovia otatuksia. Okei, jos olosuhteet ovat brutaalit, se vie varmasti oikein huipputuloksen – mutta jos on vähänkin suotuisaa olosuhdetta ja saadaan kova kaksintaistelu, voimme tulla näkemään hurjia aikoja.

ME:kään, 8.44,32, ei suhteettoman kaukana kyseisillä leideillä ole. Yavi on tällä kaudella päässyt alle sekunnin ja Cherotich muutaman sekunnin päähän. Uskon, että nyt on otettu vihjeestä vaari ja pistetään kenkää toisen eteen oikein reippaasti.

Gürler

Vakuutuin eilen haastatellessani keihäänheittäjiä urheilijoiden hotellilla. Kolmikko Oliver Helander, Lassi Etelätalo ja Eemil Porvari vaikutti rennolta ja luottavaiselta huomisen karsinnan suhteen. Tämän tueksi kolmikolta on nähty viihdyttävää somekontenttia, eli sosiaalisen median sisältöä, kun keihäsmiehet viihdyttävät itseään ja somekansaa hotellin käytävillä.

Uskon, että kaikilla kolmella on mahdollisuudet finaaliin, mutta erityisesti odotan finaalipaikkaa vapautuneen oloiselta Helanderilta ja uransa viimeisiä arvokisoja heittävältä Etelätalolta. Etelätalo ennusti heittävänsä kolmannella finaalipaikan tuovat tuloksen 82,91. Helander puhui 85 metristä, siitä ei toki ollut puhetta, että tuleeko se karsinnassa vai vasta finaalissa.

Hämäläinen

Yhä se menestyksekkäiden vuosikymmenten jälkeen sykähdyttää. Myös omat sinivalkosilmäni tapittavat räpäytyksiä tekemättä, miten Suomen heittäjillä kepakko lentää.

Etelätalo on näyttänyt ennenkin, mikä on miehiään timmissä tilanteessa, ja uran umpeutuminen pakonomaisuutta tuskin liikaa touhuun tuo. Helander ei kanna samansuuruisia menestysodotuksia kuin mellevimpinä vuosinaan, mutta viime kisassa irtosi jo lupaavasti. Porvarin loppukarkelopaikka olisi suomalaistrion nuorimmalta nakkaajalta superveto. Yhdestä kahteen suomalaista loppukilpailupaikkaa kepistä olisi tähän tikkiin terästä.