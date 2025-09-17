Eemil Porvari jäi Tokion MM-kisoissa keihäskarsintaan tuloksella 78,51. Harmitus oli suuri, varsinkin kun kisoissa keppi lentää Porvarin mukaan paremmin.

– Aikamoista yliyrittämistä oli heittäminen. Ei siinä ollut malttia. Se näkyy, että ei ole varmuutta kisaheittämisessä. Se ärsyttää, kun treeneissä pystyy heittää pitkälle, mutta sitten kisassa ei saa tehoa keihääseen, Porvari sadattelee.

Kuinka pitkälle se keihäs harjoituksissa lentää?

– Sanotaanko, että pisimmät heitot on usein kasilla alkavia, Porvari kertoo.

Mistä se johtuu, että kisassa ei onnistu, mutta sitten treeneissä kulkee?

– Ei yritä liikaa. Pääsen (heittämään) tukea vasten ja saan paineet(tehot) oikeasti keihääseen. Joku siinä on, että tulee paineet kisassa, Porvari miettii.

Porvari kertoi, myös, että olkapää vaivasi.

– Oli aika kipeä olkapää kanssa. Viime treenissä ei tuntunut, mutta tuolla kun koitti kättä nostaa, niin tuntui aika hyvin.

Olkapään kiputilaan lievittämiseksi tehtiin toimenpiteitä, joiden piti auttaa tarpeeksi.

– Ei ollut puudutusta, mutta oli särkylääkettä ja kuumageeliä laitettu. Piti olla ihan hyvät mömmöt.

Olkapäätä ei näillä näkymin tarvitse leikata.

– Lepoa, lepoa. Ei siellä ainakaan kuvissa ollut mitään rikki, niin levolla se varmaan tulee.

Porvarin lisäksi keihäänheiton loppukilpailusta karsiutuivat Suomen Lassi Etelätalo ja Oliver Helander. Kerta on ensimmäinen MM-kisojen historiassa, kun miesten keihäänheiton finaalissa ei ole suomalaisheittäjää.