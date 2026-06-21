Japani avasi voittotilinsä jalkapallon MM-kisoissa murjomalla Tunisian tylysti lukemin 4–0.

Ottelun myötä MM-kisahistoriassa rikottiin myös upea rajapyykki, sillä peli oli jalkapallon MM-historian tuhannes.

Japani otti ottelussa ohjakset heti alusta lähtien, kun Daichi Kamada upotti pallon ensimmäisen kerran Tunisian verkkoon 4. peliminuutilla.

Ayase Ueda oli ottelun hahmo kahdella maalillaan. Hän vastasi joukkueensa 2–0 ja 4–0 maaleista. Lisäksi hän teki esityön Junya Iton 3–0-maaliin.

Voitto oli Japanille sen MM-historian suurinumeroisin.

Japani nousi voiton myötä Ruotsin ohi lohkokakkoseksi. Se on tasapisteissä ja tasamaalierolla Hollannin kanssa, joka pitää piikkipaikkaa, koska on tehnyt yhden maalin enemmän kuin Japani.

Japani kohtaa lohkovaiheen päätösottelussaan Ruotsin.

Tunisian osalta tappio tarkoittaa sitä, että joukkue karsiutuu varmuudella lohkovaiheen jälkeen. Se kohtaa vielä Hollannin.