Mitättömältä tuntuvat tavat, jotka sabotoivat parisuhdetta salakavalasti – moneenko sorrut?

1. Sivuutat kumppanisi mielenkiinnon kohteet

On tavallista ja jopa tervettä, että parisuhteessa elävien kiinnostuksen kohteet eroavat toisistaan. Itseään ei tarvitse toisen takia muuttaa, mutta on tärkeää osoittaa olevansa kiinnostunut kumppaninsa tekemisistä.

2. Et kiitä pienistä asioista

Myös televisiosta tuttu pappi Kari Kanala muistutti Uutisaamun haastattelussa , että kiitos on tärkeä mutta helposti unohtuva sana parisuhteissa. Hänen mukaansa pahinta parisuhteessa on, jos toista alkaa pitää itsestäänselvyytenä.

3. Laiminlyöt henkilökohtaisen hygieniasi

4. Kritisoit kommunikoinnin sijaan

Väestöliiton mukaan onnellisia pareja yhdistää myönteinen tapa kommunikoida keskenään. On esitetty, että mitä enemmän parilla on kielteistä vuorovaikutusta, sitä todennäköisemmin he eroavat. Kielteistä vuorovaikutusta on esimerkiksi silmien pyörittely ja kritisointi.