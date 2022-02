Viisi pientä harjoitusta, joilla vahvistat parisuhdettasi harmaan arjen keskellä

Korona-ajalla on ollut suuri vaikutus ihmissuhteisiin. Tapahtumarajoitukset ja kehotukset välttää kontakteja vapaaehtoisesti ovat voineet johtaa siihen, että esimerkiksi ystäviä on nähty vähemmän. Saman katon alla asuvan kumppanin naama taas on voinut tulla liiankin kovin.