Näistä syistä ihmiset pettävät kumppaniaan – kyse ei välttämättä ole seksistä

Vuonna 2015 tehdyssä Finsex-kyselytutkimuksessa 39 prosenttia miehistä ja 30 prosenttia naisista myönsi olleensa joskus parisuhteen ulkopuolisessa suhteessa. Samankaltaisia tuloksia on saatu myös tuoreessa amerikkalaisessa tutkimuksessa , josta kertoo Scientific American -lehti .

Miksi ihmiset sitten pettävät rakastaan, vaikka tietävät sen olevan väärin? Syitä on monenmoisia, pettämisestä kirjan kirjoittanut psykiatri Kenneth Paul Rosenberg kertoo Prevention-sivustolle . Selitykset voi jakaa karkeasti kolmeen kategoriaan: henkilökohtaisiin ongelmiin, parisuhteen ongelmiin tai tilanteisiin.

1. Parisuhde ei enää tyydytä

Yksi yleinen syy pettämiselle on tyytymättömyys parisuhteeseen, psykologian apulaisprofessori Ashley E. Thompson kertoo Preventionille.

2. Pettämistä ei ajatellut loppuun asti

Vaikka ”kerran pettäjä, aina pettäjä” on leimaava väite, Thompsonin mukaan tietynlaiset persoonat ovat alttiimpia pettämään. Erityisesti ihmiset, joilla ei ole itsekuria ja jotka ovat taipuvaisia ottamaan riskejä, saattavat antautua impulsseille.

3. Jännityksen haku elämään

4. Alhainen itsetunto

Sisäisistä kamppailuistaan kumppania syyttävä voi sekoittaa keskenään identiteettikriisin ja parisuhdekriisin. Jos itsensä kanssa painiskeleva päätyy pettämään, voi hän päätyä ojasta allikkoon, kun mieli on uskottomuuden jälkeen entistäkin enemmän solmussa.

– Jos ajattelee, että kaikki ongelmat johtuvat muista ja tyytymättömyys elämään paranee kumppania vaihtamalla, on iso riski, että löytää itsensä kolmen vuoden kuluttua uudesta suhteesta, jossa kaikki on yhtä huonosti, Suomalainen terapeutti ja eroasiantuntija Marika Rosenborg on varoittanut MTV Uutisten haastattelussa.