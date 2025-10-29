



Mikkelin murhasyytetty ongelmakierteessä – kaveri epäili poliisille: "Hänellä ei ole tunteita" 1:01 Video: 19-vuotiaalta Mikkelin murhasta syytetyllä tekoon viittaavia nettihakuja. Julkaistu 9 minuuttia sitten Ville Eklund ville.eklund@mtv.fi Mikkelin syytetyn murhan motiivi on ollut rikostapauksen iso kysymys. Nuorukaisen tunteneet eivät olleet huomanneet mitään poikkeuksellista, joka selittäisi teon. 19-vuotiaan, armeijalomilla ollut nuorukaisen syytetään syyllistyneen viime heinäkuussa murhan yritykseen ja murhaan ensin ryöstämällä veitsellä lyömällä taksikuskin Jyväskylässä ja sen jälkeen rusikoimalla vasaralla naisen Mikkelissä sytyttäen sen jälkeen tämän talon tuleen. Nuorukainen kiistää syytteet ja katsoo syyllistyneensä törkeään ryöstöön ja tappoon. Oikeudenkäynti tapauksesta jatkuu torstaina 30. lokakuuta. Lue myös: Miksi kiltin oloinen poika päätyi surmaamaan tukiperheen äidin? "Elämä pilalle yhden yön takia" Rikoksesta yllättyneeltä sukulaiselta raskas tuomio Poliisi yritti esitutkinnassa selvittää teon motiiveja haastattelemalla henkilöitä, joiden kanssa syytetty vietti aikaa vain jotain tunteja ennen tekoja. Yksi jututetuista oli syytetyn sukulainen, jonka kanssa mies vietti runsaasti aikaa. Sukulainen oli ollut tapahtumia edeltävänä yönä juomassa tämän kanssa osana seuruetta. Hän ei ollut huomannut, että nuorukaisen käytös olisi keväällä muuttunut. Tapahtuneet rikokset tulivatkin suurena yllätyksenä. – En olisi koskaan uskonut, että kykenisi tuollaiseen. Saisi olla vankilassa koko ikänsä. Vituttaa että menee tekemään tuollaista, hän sanoi kuulustelussa. – En vieläkään oikein usko koko asiaa, tuntuu hyvin epätodelliselta koko asia. Ihan kuin olisi elokuvaa tai jotain. Lue myös:





"Mitä saa murhasta", googlasi 19-vuotias, ennen kuin tappoi naisen iskemällä vasaralla kymmeniä kertoja

Kaveripiiri yritti selvittää, miksi rikos tapahtui

Myös useita vuosia syytetyn tuntenut kaveri oli järkyttynyt, kun luki uutisista kaveriaan epäiltävän raaoista rikoksista. Hänkin oli vain tunteja ennen tekoa nauttinut tämän kanssa alkoholia yökerhossa.

Hän oli pitänyt syytettyä normaalina kaverina, jonka käytöksessä ei ole mitään poikkeavaa.

– Joku laittoi siitä kuvan snäppiryhmään enkä uskonut sitä, niin menin itse katsomaan sen. En koskaan ajatellut, että [hän] pystyisi mihinkään tällaisiin tekoihin, en olisi ikinä [hänestä] uskonut, että se voi tehdä niin.

Nuorukaisen kaveripiiri on keskenäänkin yrittänyt ymmärtää, tapahtuiko kohtalokkaana iltana jotain, mikä selittäisi tapahtumat. Vastausta ei löytynyt.

– Olemme kavereidenkin kanssa puhuneet ja ihmetelleet että kun mitään ei tapahtunut baarissa, että miksi [hän] on toiminut kuten on toiminut. Ei [hän] edes ollut silloin baarissa kovassa kännissä, koska ei sillä ollut edes rahaa. Kenenkään kanssa ei ole ollut riitaa eikä meilläkään ollut siinä kotimatkalla mitään ihmeellistä.

"Sellainen fiilis, ettei hänellä ole tunteita"

Yksi poikkeuksellinen seikka kuulusteluissa kävi ilmi. Sukulainen kertoi poliisille pohtineensa jo pidempään, onko syytetyn tunne-elämässä jotain kummallista.

– Mutta minulla on ollut pitkään sellainen fiilis, että [syytetyllä] ei ole tunteita. En ole koskaan nähnyt, että [hän] olisi itkenyt tai ollut onnellinen, tai iloinnut toisen puolesta. Tai jos johonkin on sattunut, niin hän ei ole ollut se, joka lohduttaa. Osaa hän iloita ja nauraa, mutta sellainen myötätunto on minusta hänestä puuttunut, hän kertoi poliisin kuulusteluissa.

Tähän mennessä nuorukaiselle ei ole vaadittu mielentilatutkimusta. Se on kuitenkin mahdollista, jos oikeus näin katsoo.

Lue myös: Murharyhmältä kylmäävä tieto nuorten tappajien taustasta

Rahaongelmia ja uhkapelejä

Sukulaiselle tuli yllätyksenä tieto, että nuorukaisella oli lainoja, pikavippejä ja maksamattomia vuokria. Toisaalta tälle löytyi nopeasti selitys: rahapelaaminen.

Hän kertoi kehottaneensa syytettyä lopettamaan rahapelaamisen.

– Tuo uhkapelaaminen oli ongelma, panokset vaan kovenivat koko ajan, hän kuvaili.

Poliisin esitutkintamateriaalin perusteella nuorukainen oli katsonut verkosta striimaajia, jotka näyttivät suorana verkkokasinopelaamistaan keskustellen yleisön kanssa. Myös eräs toinen kuulusteltu syytetyn kaveri kertoi poliisille, että hänen käsityksensä mukaan syytetty pelasi ja hävisi rahaa verkkokasinoilla.

Sukulainen kuvaili syytettyä kuitenkin "ihan perustyypiksi", joka oli ehkä hiljaisempi kuin muut ja hiukan tunteeton. Tämä tuli silti hyvin toimeen ja keskusteli muiden kanssa, vaikka ei olisi tuntenut näitä. Hän ei myöskään ollut sukulaisen käsityksen mukaan riidanhaastaja tai väkivaltainen sen enempää humalassa kuin selvinkään päin.

"Pari kuukautta on minulla mennyt huonosti"

Mistään ongelmista nuorukainen ei ollut puhunut, vaikka Jyväskylässä vapaa-ajanvietto rajoittuikin sukulaisen mukaan lähinnä juomiseen ja uhkapeliin. Hänen käsityksensä oli, että syytetyllä oli normaaleja tulevaisuuden suunnitelmia, eikä hän olisi valmistautunut mihinkään suureen elämänmuutokseen.

Harvoja selityksiä, joita nuorukainen poliisille antoi rikoksiin ryhtymisestään koskivat sitä, että hän oli baarista lähdettyään "mennyt jotenkin ihan sekaisin" ja saanut idean auton ryöstöstä puukottamalla. Ajatuksen taustalla hän kuvaili olleen se, että häntä oli alkanut "vituttamaan" siviilielämässä huonosti olevat asiat". Tarkemmin hän ei asiaa halunnut kommentoida.

– En minä siitä halua kertoa, kun ei se kuulu kenellekään. En minä siitä kerro mitään. En ole kertonut siitä kenellekään mitään. Ehkä pari kuukautta on minulla mennyt huonosti, nuorukainen sanoi kuulusteluissa.