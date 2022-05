Näin vanhemmat kuvailivat Vantaan sellisurman uhria: Auttavainen ja kiltti poika haaveili opinnoista ja piti aktiivisesti yhteyttä – "Hei äiti <3"

Poliisi kuulusteli tapauksen esitutkintavaiheessa lukuisia ihmisiä, muun muassa kuolleen nuoren miehen vanhempia. He kuvailivat poliisille, minkälainen heidän poikansa oli.

"Ihan kuin lapsi olisi tapettu siellä vankilassa"

– Siksi olenkin tässä sanonut, että tämä on ihan kuin lapsi olisi tapettu siellä vankilassa, toinen kommentoi poliisille.

"Ei todellakaan ole ollut mikään kova poika"

– …olen hyvin varma, että [poika] on vain pelännyt niin paljon sitä tilannetta, ettei ole uskaltanut edes huutaa. [Poika] ei todellakaan ole ollut mikään kova poika, vaan enemmän sellainen auttavainen ja helposti hyväksikäytettävä ja ehkä jopa vähän vässykkä, toinen sanoi kuulustelupöytäkirjan mukaan.

Poliisilla kesti päiviä ottaa yhteyttä

– Minulla on tunne, että jotain siellä on pitänyt olla siellä Vantaan vankilalla kyllä työntekijöidenkin puolella jotain hämärää. Jos on järkevä vartija, niin kyllä ne osaa sijoittaa vangit matkaselliin niin, ettei tällaista tapahdu.