Mediatietojen mukaan miehellä olisi ollut yhteys kuusikymppiseen naiseen perhekotitoiminnan kautta.

Etelä-Savon käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti, jossa 19-vuotiasta miestä syytetään murhasta ja murhan yrityksestä.

Syytteissä on kyse tapahtumista heinäkuussa. Poliisin mukaan mies vei ensin väkivalloin taksinkuljettajalta taksin Jyväskylässä.

Taksilla hän ajoi Mikkeliin, jossa hänen epäillään surmanneen kuusikymppisen naisen ja sytyttäneen sen jälkeen tämän kotitalon tuleen. Mies pakeni paikalta uhrin autolla.

Poliisi tavoitti 19-vuotiaan epäillyn laajojen etsintöjen jälkeen Kangasniemeltä Etelä-Savosta. Poliisi kertoi, että epäilty löydettiin maastosta koirapartion avulla.

1:07 Katso myös: Näin epäillyn ajojahti eteni.

Mediatietojen mukaan epäillyllä olisi ollut yhteys naiseen perhekotitoiminnan kautta. Poliisi ei kuitenkaan ole vahvistanut näitä tietoja.

Kuusikymppinen nainen oli Patentti- ja rekisterihallituksen julkisten tietojen mukaan toiminut perhekotiyrittäjänä.

Kaupparekisteriin ilmoitettujen tietojen mukaan yrityksen toimialana on toimia muun muassa yksityisenä valtakunnallisia palveluja tarjoavana lastensuojelu- ja hoitoyksikkönä.

Taksinkuljettajaan kohdistetun väkivallan osalta miestä syytetään murhan yrityksestä. Muita syytenimikkeitä ovat törkeä vahingonteko, hautarauhan rikkominen, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus ja törkeä ryöstö.