Poliisi tutkii tapausta tappona, tapon yrityksenä, ampuma-aserikoksena ja huumausainerikoksena.

Poliisilla on viisi henkilöä kiinniotettuna epäiltynä osallisuudesta Helsingin Konalassa tapahtuneeseen henkirikokseen. Ainakin yhtä henkilöä esitetään vangittavaksi perjantaina.

Poliisi sai väkivaltaan liittyvän hälytystehtävän Konalan Kolsarintielle tiistaina 9. joulukuuta varhain aamulla kello 4.48. Poliisi löysi asunnosta miehen, joka kuoli myöhemmin saamiinsa vammoihin.

Myös toinen mies kuljetettiin paikalta sairaalaan, mutta hän on sittemmin päässyt sairaalasta pois.

– Poliisi tutkii tapausta tappona, tapon yrityksenä, ampuma-aserikoksena ja huumausainerikoksena. Epäiltynä tekovälineenä on ollut haulikko ja epäiltyjen hallusta löytyi myös huumausaineita. Epäiltyinä osallisuudesta tekoon on kaksi naista ja kolme miestä, kaikki iältään noin 30-vuotiaita. Poliisi esittää ainakin yhtä epäillyistä vangittavaksi perjantaina, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm.

Henkilöt pakenivat aseistautuneina paikalta autolla. Poliisi sai lyhyen takaa-ajon päätteeksi henkilöt kiinni Palokujalta Vantaalta. Poliisi käytti ampuma-asetta auton pysäyttämiseksi.

Valtakunnansyyttäjänvirasto tutkii aina poliisin aseenkäytön lainmukaisuuden, joten poliisin aseenkäytön osalta tiedottamisesta vastaa syyttäjä. Tutkinnan tässä vaiheessa syyttäjällä ei ole asiasta enempää tiedotettavaa.