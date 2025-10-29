19-vuotiaan miehen puolustus myöntää tapon, mutta kiistää murhan.

Etelä-Savon käräjäoikeudessa alkoi tiistaina oikeudenkäynti, jossa 19-vuotiasta miestä syytetään murhasta, murhan yrityksestä ja törkeästä ryöstöstä.

Oikeudessa miehen avustajana toimii asianajaja Henry Saleva. Hänen mukaansa syyte murhasta tullaan kiistämään.

Saleva sanoo, ettei 19-vuotiaan toiminnassa ole tarkkaa etukäteissuunnittelua eli vakaata harkintaa.

– Tässä ei ole mitään sellaista elementtiä, asianajaja sanoo MTV Uutisille.

Mikkelissä tapahtunutta henkirikosta käsitellään oikeudessa torstaina. Tiistaina oikeudessa oli käsittelyssä Jyväskylän tapahtumat, jossa miestä syytetään taksikuskin murhan yrityksestä ja törkeästä ryöstöstä.

Avustajallakaan ei ole antaa selvää syytä sille, miksi nuorukainen päättyi tekoon, josta häntä nyt syytetään. Nuori mies tunsi uhrin jo vuosien takaa. MTV:n tietojen mukaan nainen toimi epäillyn tukiperheenä tämän lapsuudessa.

– Elämä meni pilalle yhden yön takia. Minäkään en oikein ymmärrä, miten näin on tapahtunut. Todella kiltin oloinen poika. En uskoisi, että näin on tapahtunut, mutta elämä on välillä tällaista.

Syyttäjä Pia Mäenpään mukaan teossa on suunnitelmallisuutta, koska syytetty oli tehnyt muun muassa erilaisia hakuja Googlessa sekä hakenut teräaseen.

– Hakuja oli tehty muun muassa ”eka murha” -asiasanalla.