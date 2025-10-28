Julkaistu 44 minuuttia sitten(Päivitetty 11 minuuttia sitten)
Mikko Kormilainen
Poliisikuulustelussa nuorukainen ei osannut antaa selvää syytä teoilleen.
Tilataksin kuski joutuu väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi Hiihtomaan parkkipaikalla Jyväskylässä heinäkuussa. Hetkeä aikaisemmin nuori mies oli hypännyt tilataksi-Mersun kyytiin muutaman kilometrin päässä Huhtasuolta.
Taksin pysähdyttyä Hiihtomaan parkkipaikalle kuljettajan vieressä etupenkillä istunut 19-vuotias mies lyö kuskia nyrkeillä sekä veitsellä.
Poliisikuulustelussa mies ei osaa kertoa suoraan syytä teolleen. Ennen väkivaltaista hyökkäystä hän oli viettänyt aikaa jyväskyläläisessä baarissa kavereiden kanssa. Baarista lähdettyään mies oli ajanut sähköpotkulaudalla kotiinsa Kangasvuorelle, josta oli ottanut mukaansa puukon. Sieltä hän meni Huhtasuolle, jonne myös tilasi taksin.
19-vuotiaan epäillään lyöneen taksikuskia tällä sahalaitaisella veitsellä.
Kuulustelussa hän kertoi, ettei tarkoitus ollut tappaa taksikuskia.
– Kun lähdin baarista, menin jotenkin ihan sekaisin, ja siinä minulla tuli se ajatus, että haen sen puukon ja tilaan taksin ja otan sen taksin haltuun puukottamalla sitä kuskia.
19-vuotias ajoi ryöstämällään taksilla Jyväskylästä Mikkeliin. Mikkelissä hänen syytetään murhanneen naisen.
Poliisille hän ei osannut tarkentaa tuota ajatusta.
– Alkoi vaan vituttamaan kaikki, kun menee siviilissä asiat aika huonosti. En halua puhua niistä asioista, mitkä menevät huonosti siviilissä. Minulle ei ole tyypillistä se, että tulen väkivaltaiseksi, kun juon alkoholia.
Jyväskylästä nuorukainen ajoi Mikkelin Otavaan, jossa hänen epäillään murhanneen naisen.
Mies oli ottanut kuvan, jossa hän ajaa taksilla kohti Mikkeliä.
Kuulusteluissa mies sanoi halunneensa vaihtaa autoa, koska taksi herätti huomiota. Otavaa hän sanoi ajaneensa sen takia, että hän tiesi siellä asuvan tutun, jolla oli ovet aina auki.
Nuori mies tunsi uhrin jo vuosien takaa. MTV:n tietojen mukaan nainen toimi epäillyn tukiperheenä tämän lapsuudessa.
Mies löysi talossa asuvan naisen auton avaimet sohvalta. Juuri kun hän oli poistumasta talosta, joku huusi, kysyen kuka talossa on.
Tämän jälkeen mies sytytti talon palamaan jättämällä kaikki liedet päälle ja laittamalla tyynyjä niiden päälle.
Jutun käsittely alkoi tiistaina Etelä-Savon käräjäoikeudessa Mikkelissä. Ensimmäisenä istuntopäivänä käytiin läpi Jyväsylän tapahtumia, joista häntä syytetään murhan yrityksestä ja törkeästä ryöstöstä. Murhajuttua käsitellään käräjäoikeudessa torstaina. MTV Uutiset seuraa oikeudenkäyntiä.