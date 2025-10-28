Poliisikuulustelussa nuorukainen ei osannut antaa selvää syytä teoilleen.

Tilataksin kuski joutuu väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi Hiihtomaan parkkipaikalla Jyväskylässä heinäkuussa. Hetkeä aikaisemmin nuori mies oli hypännyt tilataksi-Mersun kyytiin muutaman kilometrin päässä Huhtasuolta.

Taksin pysähdyttyä Hiihtomaan parkkipaikalle kuljettajan vieressä etupenkillä istunut 19-vuotias mies lyö kuskia nyrkeillä sekä veitsellä.

Poliisikuulustelussa mies ei osaa kertoa suoraan syytä teolleen. Ennen väkivaltaista hyökkäystä hän oli viettänyt aikaa jyväskyläläisessä baarissa kavereiden kanssa. Baarista lähdettyään mies oli ajanut sähköpotkulaudalla kotiinsa Kangasvuorelle, josta oli ottanut mukaansa puukon. Sieltä hän meni Huhtasuolle, jonne myös tilasi taksin.