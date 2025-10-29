



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Murhasta epäilty houkutteli nuorta naista ajelulle matkallaan verityöhön – yhdessä kuvassa karmiva yksityiskohta Mikkelin murhasta syytetty viestitteli nuorelle naiselle ennen tekoa. Seuraavana päivänä nainen tunnisti hänet poliisin kuvasta. Julkaistu 13 minuuttia sitten Ville Eklund ville.eklund@mtv.fi Mikkelin murhasta syytetty mies viestitteli 18-vuotiaalle naiselle ennen ja jälkeen veristä taksiryöstöä. Viestittely tapahtui aamuyöllä, jona nuori mies puukotti Jyväskylässä taksikuskia sahalaitaisella keittiöveitsellä ja vei tämän taksin. Miestä syytetään murhan yrityksestä ja törkeästä varkaudesta. Hän myöntää törkeän varkauden. Tekoa seurasi vieläkin vakavampi rikos, kun mies löi entuudestaan tuntemaansa naista useita kertoja päähän vasaralla Mikkelissä ja sytytti tämän kodin tuleen. Miestä syytetään murhasta. Hän myöntää tapon. Oikeudenkäynti syytetystä murhasta käydään Etelä-Savon käräjäoikeudessa torstaina.





Mies kyseli entuudestaan tuntematonta nuorta naista kyytiinsä ennen rikoksia ja matkalla tekemään niitä.

Tuntematon mies otti yhteyttä

Miehen viestittelykumppanina oli nuori, 18-vuotias jyväskyläläisnainen, joka ei tuntenut miestä muuten kuin someviestittelyjen kautta. Hän ei mielestään ollut koskaan aiemmin miestä nähnyt tai jutellut tämän kanssa.

Mies oli tapahtumayönä kysynyt naiselta sosiaalisessa mediassa, onko naisen luona jatkot, voisiko nainen myydä alkoholia, lähtisikö tämä hänen kanssaan autoajelulle ja voisiko hän tulla käymään naisen luona.

– Hän vaikutti humalaiselta tekstin perusteella. Viesteissä oli jonkun verran kirjoitusvirheitä, se oli vähän epäselvää, mutta sain kyllä selvää niistä. Ajattelin ainakin, että hän oli humalassa, kun oli siellä Revossakin (Revolution-yökerhossa toim. huom.) niin myöhään, nainen kertoi poliisille esitutkinnan aikana.

– Sekin arvelutti, että voisinko mennä hänen kyytiin, kun en olisi ajatellut hänen olleen ajokunnossa, nainen kertoi pohtineensa.

Juttu jatkuu videon alla.

1:01 Video: 19-vuotiaalta Mikkelin murhasta syytetyllä tekoon viittaavia nettihakuja.

Ajokortiton humalainen pyyteli ajelulle

Viestittelyssä mies oli antanut ymmärtää, että hänellä on käytössään auto ja nainenkin voisi ehkä sillä ajaa.

Huomionarvoista on, että miehellä ei ollut autoa tai edes sen ajamiseen oikeutettavaa ajokorttia.

Esitutkintaan liitetystä viestinvaihdosta käy ilmi, että mies oli ollut jo taksin sisällä matkalla rikospaikalle, kun kyseli naiselta, lähdetäänkö pian ajelulle. Esitutkinnan ja oikeudessa kuullun perusteella mies oli jo tässä vaiheessa päättänyt ryöstää mieheltä taksin puukottamalla tätä veitsellään. Mies oli ottanut kotoaan mukaansa suurikokoisen sahalaiteisen keittiöveitsen.

Mies oli tilannut taksin syrjäiseen paikkaan. Taksimatkalla hän vielä kyseli naiselta alkoholia tai mahdollisuutta kyläilyyn.

– Vastasin hänelle, että oon menossa nukkumaan, niin ei mielellään, nainen kertoi vastanneensa.

Mies laitteli naiselle viestiä vielä, kun istui taksissa matkalla syrjäiselle rikospaikalle.

Lähetti kuvan vielä verityön jälkeen

Taksimatkan päätteeksi mies pahoinpiteli taksikuskin verisesti veitsellä ja vei tämän auton.

Tämän jälkeen mies laittoi naiselle kuvan itsestään ratissa.

Ne, jotka tietävät, mitä ennen auton haltuunottoa tapahtui, pystyivät kuvasta huomaamaan, että auton ratissa on nähtävissä veripisaroita väkivallan jäljiltä.

Nainen ei tähän luonnollisesti osannut kiinnittää huomiota.

Mies lähetti naiselle kuvan puukotettuaan taksikuskia ja vietyä tämän auton. Ratin keskellä on tarkkasilmäisen nähtävissä muutama veripisara.Itä-Suomen poliisilaitos

Tajusi seuraavana päivänä, kenen kanssa viestitteli

Mies oli osana viestittelyä laittanut naiselle myös kuvia itsestään. Nainen tajusikin yhteyden heti, kun näki kuvan poliisin etsimästä nuorukaisesta.

– Sanoin, että hetkonen, että just eilen laittoi viestiä.



Nainen kertoi poliisille, ettei tiedä, miksi syytetty alkoi hänelle sinä yönä viestittelemään. Hän epäili, että yksi syy voi olla se, että mainitsi julkisessa profiilissa asuvansa Jyväskylässä.

– Tämä [syytetty] ei ole tietääkseni ennen laittanut minulle henkilökohtaista snäppiä kun vasta tuolloin tuolloin 6.7.2025, nainen kertoi.

Naisella ei ole aavistustakaan, mihin mies olisi hänet pyytänyt ajelemaan. Hän piti aamuöisiä tiedusteluja outona ja miettineensä, liittyykö asiaan jotain muuta. Tavanomaisempaa olisi lähteä ajelulle päivällä, ei kello viiden aikaan aamulla.

– Mietin kyllä, että vähän kummallista. On sekin kyllä ihan normaalia, että

miehet on saattanut laittaa viestiä, että haluaa tulla yöksi, jos on ollut baarissa, hän sanoi.

Auto ei poliisin suorittaman esitutkinnan perusteella olisi ollut erityisen soveltuva seuralaisen viemiseksi ajelulle. Kuljettajan puoleinen penkki ympäristöineen oli täynnä isoja veritahroja autossa käydyn kamppailun jäljiltä.

Viesteistä ei pystynyt aavistamaan tulevaa

Poliisi on ollut kiinnostunut siitä, mitä viestittely kertoi vakavista rikoksista syytetyn nuorukaisen mielentilasta ja suunnitelmista. Erityistä kiinnostusta herättävät tekojen mahdolliset motiivit ja suunnitelmallisuuden aste.

– Snäppien vastaukset olivat simppeleitä, ei pitkiä. Vaikuttivat neutraaleilta.

Hänelle tuli vaikutelma, että miehellä oli kiire jonnekin, mutta mitään vihjeitä tapahtuvasta hänelle ei välittynyt.

– En huomannut viestien sisällössä kireyttä tai muuta olotilaa, nainen kertoi.

Mies ei kertomansa mukaan muista mitään viestittelyä naisen kanssa, eikä osannut antaa toimilleen selitystä.