Murhasta syytetty 19-vuotias myöntää tapon, mutta kiistää murhasyytteen.
Syyttäjän mukaan Mikkelin murhasta syytetty 19-vuotias mies oli vakaasti päättänyt suunnitelmallisesti lyöntien määrää myöten tappaa 62-vuotiaan naisen.
Hän oli ennen tekoaan googlettanut sanoja kuten "eka murha", "raiskaus ja murha" sekä "mitä saa murhasta".
Syyttäjän mukaan väkivalta uhria kohtaan alkoi vasaralla, ja uhri kuoli lopulta hengitettyään palokaasuja.
Syyttäjän haastehakemuksen mukaan 19-vuotias oli kohdistanut naiseen "voimakasta ja määrällisesti runsasta väkivaltaa".