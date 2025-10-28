



"Mitä saa murhasta", googlasi 19-vuotias, ennen kuin tappoi naisen iskemällä vasaralla kymmeniä kertoja 0:37 Mikkelin murhasta syytetty piilotti kasvonsa käräjillä. Julkaistu 18 minuuttia sitten Katariina Taleva katariina.taleva@mtv.fi Murhasta syytetty 19-vuotias myöntää tapon, mutta kiistää murhasyytteen. Syyttäjän mukaan Mikkelin murhasta syytetty 19-vuotias mies oli vakaasti päättänyt suunnitelmallisesti lyöntien määrää myöten tappaa 62-vuotiaan naisen. Hän oli ennen tekoaan googlettanut sanoja kuten "eka murha", "raiskaus ja murha" sekä "mitä saa murhasta". Syyttäjän mukaan väkivalta uhria kohtaan alkoi vasaralla, ja uhri kuoli lopulta hengitettyään palokaasuja. Syyttäjän haastehakemuksen mukaan 19-vuotias oli kohdistanut naiseen "voimakasta ja määrällisesti runsasta väkivaltaa".





Poliisi teki tutkintaa paikan päällä kesällä. MTV UUTISET

Uhri heräsi

Syyttäjän mukaan uhri tuli yllätetyksi omassa kodissaan.

Mies oli tullut sisään tuttuun paikkaan, tietäen että ovi on todennäköisesti auki.

Hän oli mennyt sisään ja nähnyt naisen nukkumassa sängyssä. Nainen oli herännyt ääneen. 19-vuotias oli etsinyt vasaran siivoushuoneesta ja mennyt naisen luokse. Väkivalta oli syyttäjän mukaan alkanut heti.

Mies oli jatkanut väkivaltaa, vaikka uhri oli jo puolustuskyvytön väkivallan seurauksena.

Naisella todettiin 24 ruhjevammaa pään alueella. Syyttäjän mukaan väkivalta oli kestänyt useita minuutteja, jopa kymmeniä.

Asian oikeuskäsittely alkoi tänään 28.10.

Väkivallan jälkeen mies oli peitellyt ruumiin, ja tämä on syyttäjän mukaan viite siitä että hän aikoi hävittää ruumista.

Tämän jälkeen mies oli laittanut kaikki keittiön liedet täysille ja peittänyt liesitasoja tyynyillä tarkoituksenaan sytyttää tulipalo.

Uhrin kuoleman aiheutti kallonmurtumat ja aivoruhjeet. Hänen hengitysteissä ei todettu merkkejä savun hengittämisestä, mutta veressä oli 28 prosenttia häkää.

Tämä viittaa siihen, että nainen oli vielä elossa palon alkaessa.

Myöntää aiheuttaneen naisen kuoleman

Tekijä on tunnustanut menneensä naisen kotiin ja ottaneensa siivoushuoneesta vasaran.

Hänen mielestään hän löi naista ainoastaan kolme kertaa. Hän myöntää aiheuttaneensa naisen kuoleman. Hän myös myöntää sytyttäneensä tulipalon hävittääkseen ruumiin.