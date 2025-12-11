



Konalan taposta epäillyllä mittava rikostausta – liittyi vuoden 2015 sorakuoppamurhaan Epäilty tappo ja tapon yritys tapahtuivat tässä talossa. Poliisi on kertonut, että kyseessä ei ollut kummankaan uhrin asunto. Julkaistu 11.12.2025 19:16 Katariina Taleva katariina.taleva@mtv.fi Helsingin Konalassa taposta epäillystä miehestä on jätetty alustava vangitsemisvaatimus. Poliisi epäilee Konalassa 9. joulukuuta tapahtuneesta taposta ja tapon yrityksestä 33-vuotiasta miestä, jolla on mittava rikostausta. Miehestä on jätetty alustava vangitsemisvaatimus Helsingin käräjäoikeuteen. Helsingin Konalassa yksi mies kuoli ja toinen haavoittui yksityisasunnossa tiistaina. Kuollut uhri oli 49-vuotias mies ja haavoittunut 46-vuotias. Haavoittunut pääsi jo tiistaina pois sairaalasta. Poliisi on aiemmin kertonut, että epäiltyjä on kokonaisuudessa useita, muttei ole antanut tarkkaa epäiltyjen lukumäärää. Tänään kerrottiin, että kiinniotettuja on viisi. Lue myös: Poliisi jatkaa Konalan henkirikoksen tutkintaa – viisi otettu kiinni Epäillyt ovat kaikki poliisin mukaan 1990-luvulla syntyneitä sekä miehiä että naisia. Epäillyt pakenivat tapahtumapaikalta, ja poliisi sai heidät myöhemmin kiinni Vantaan puolelta. Poliisi on ollut vaitonainen toistaiseksi tapahtumien kulusta, ja siitä mikä yhteys uhreilla oli epäiltyihin ja ylipäätään siitä, kuinka monta epäiltyä tapauksessa on. Tapon ja tapon yrityksen lisäksi miestä epäillään ampuma-aserikoksesta. Lue myös: Helsingin Konalassa ammuttiin yksi ja haavoitettiin toista – epäillyt pakenivat Vantaalle





Epäilty liittyy Iitin vuoden 2015 sorakuoppamurhaan

Nyt vangittavaksi vaadittu 33-vuotias liittyi myös Iitin vuoden 2015 niin sanottuun sorakuoppamurhaan.

Miestä ei ole tuomittu liittyen itse henkirikokseen, mutta hänet tuomittiin rikoksentekijän suojelemisesta.

Tapauksen jälkeen mies on ollut myös oikeuden kanssa tekemisessä useaan otteeseen. Miehen rikoshistoriasta löytyy useampi törkeä pahoinpitely, ryöstö ja törkeä rattijuopumus.

Vuonna 2020 hänet tuomittiin yhdessä toisen henkilön kanssa Mäntsälässä ja Asikkalassa tapahtuneista törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä vapaudenriistosta.

Uhria oli lyöty päähän kirveen hamaralla ja pakotettu auton tavaratilaan. Lopulta uhri vietiin asunnon vessaan, jossa häntä pahoinpideltiin. Uhri onnistui vapauttamaan itsensä jäätyään yksin ja pakeni läheiselle grillikioskille. Oikeus piti pahoinpitelyä raakana ja julmana.

Toinen tekijöistä sai yli kolme vuotta vankeutta, kun rikoskumppanina toiminut, nyt Konalan tapauksesta epäilty, sai runsaan kahden vuoden tuomion.

Epäilty tapon yritys

Miehen taustasta ensin kertoneen Ilta-Sanomien mukaan mies odottaa myös oikeuden päätöstä Mäntsälässä toukokuussa tapahtuneesta tapon yrityksestä.

IS:n mukaan mies oli yrittänyt tappaa uhrinsa ampumalla.

Syyttäjä oli tapauksessa vaatinut, että mies olisi pidettävä vangittuna tuomion antamiseen saakka, mutta hän odotti tuomiota vapaalla jalalla. IS:n mukaan tuomion kyseisestä tapauksesta on määrä tulla ensi viikolla.