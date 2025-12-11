Helsingin Konalassa taposta epäillystä miehestä on jätetty alustava vangitsemisvaatimus.
Poliisi epäilee Konalassa 9. joulukuuta tapahtuneesta taposta ja tapon yrityksestä 33-vuotiasta miestä, jolla on mittava rikostausta.
Miehestä on jätetty alustava vangitsemisvaatimus Helsingin käräjäoikeuteen.
Helsingin Konalassa yksi mies kuoli ja toinen haavoittui yksityisasunnossa tiistaina. Kuollut uhri oli 49-vuotias mies ja haavoittunut 46-vuotias. Haavoittunut pääsi jo tiistaina pois sairaalasta.
Poliisi on aiemmin kertonut, että epäiltyjä on kokonaisuudessa useita, muttei ole antanut tarkkaa epäiltyjen lukumäärää. Tänään kerrottiin, että kiinniotettuja on viisi.
Epäillyt ovat kaikki poliisin mukaan 1990-luvulla syntyneitä sekä miehiä että naisia.
Epäillyt pakenivat tapahtumapaikalta, ja poliisi sai heidät myöhemmin kiinni Vantaan puolelta.
Poliisi on ollut vaitonainen toistaiseksi tapahtumien kulusta, ja siitä mikä yhteys uhreilla oli epäiltyihin ja ylipäätään siitä, kuinka monta epäiltyä tapauksessa on.
Tapon ja tapon yrityksen lisäksi miestä epäillään ampuma-aserikoksesta.