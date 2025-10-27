Rikospaikan Murharyhmä keskusteli nuorten tekemistä henkirikoksista ja niihin liittyvistä mielenterveysongelmista.

Kokenut asianajaja Kari Eriksson avusti muun muassa Raahen Halloween-murhan lokakuussa 2022 tehnyttä 19-vuotiasta miestä, joka passitettiin tahdonvastaiseen hoitoon syyntakeettomana tehdystä murhasta ja viidestä murhan yrityksestä.

19-vuotias oli jo ennen tekoa ollut hoitojaksolla, mutta Erikssonin mukaan hoidossa ei hänen mielestään tehty virheitä.

– Niillä resursseilla, mitä heillä oli, he yrittivät parhaansa ja nähdäkseni kaikki mahdollinen oli yritetty tehdä. Kun ihminen sairastuu, kyse on prosessista ja on mahdotonta ennustaa, milloin sitten näin käy, Eriksson sanoi.

Hänen mukaansa Raahen veritekoon johtaneet syyt olivat samoja kuin suurimmassa osassa nuorten tekemistä vakavista väkivaltateoista, joissa on kyse mieleen liittyvästä sairaudesta.

– Siellä on syrjäytymistä, paljon yksinäisyyttä ja pettymistä elämään ja tavoitteisiin. Esimerkiksi Raahen tapauksessa tämä nuori tekijä opiskeli koneinsinööriksi ja kaikki piti periaatteessa olla kunnossa, mutta hyvin pienet asiat vaikuttavat siihen, missä kohtaa niksahdus tapahtuu. Hänellä ei ollut paljon ystäviä.

Nuorten tekemät henkirikokset lisääntyneet ja raaistuneet

Viime ajoilta on lukuisia esimerkkejä, joissa henkirikoksen ja jopa murhan tekijänä on ollut alle 20-vuotias.

Rikostarkastaja (evp.) Petri Rainiala totesi, että nuorten tekemien henkirikosten ja niiden yritysten määrä on lisääntynyt selvästi kymmenen viime vuoden aikana ja teot ovat lisäksi raaistuneet.

– Poliisin tilastojen mukaan 15–20-vuotiaiden tekemät henkirikokset ja niiden yritykset ovat tuplaantuneet. Tekojen yhteydessä teräaseen pistojen määrä on lisääntynyt, mikä osoittaa enemmän raakuutta ja päättäväisyyttä tehdä henkirikos.

Valtion lastensuojeluyksiköiden johtaja Kaisa Tammi sanoi, että suurella osalla törkeisiin väkivaltarikoksiin syyllistyneistä ja tuomituista nuorista on tilastojen ja tutkimusten mukaan mielenterveyden häiriöitä.

– 70–90 prosentilla heistä löytyy selkeä mielenterveysongelma, Tammi sanoi.