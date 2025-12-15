Nelikymppistä miestä syytetään Ahvenanmaalla veljensä murhasta kesämökillä Lumparlandissa viime heinäkuussa.

Miehen syytetään surmanneen veljensä vähintään 20 pistohaavalla ja 25 viiltohaavalla. Syyttäjän mukaan hän oli tuonut tekoaseen mukanaan mökille.

Uhri oli ehtinyt huutaa apua ja saada sitä muista mökissä olleista. Nämä olivat riisuneet hyökkääjän aseista ja vetäneet tämän huoneesta.

Mies oli syyttäjän mukaan kuitenkin hakenut keittiöstä uuden veitsen ja yrittänyt uudelleen päästä uhrin kimppuun. Miehen tekoon kuitenkin puututtiin ja hänet saatiin ulos mökistä hiuksista pitelemällä.

Paikalla olleet kutsuivat naapurien avulla poliisin ja ensiavun. Uhri toimitettiin helikopterilla Maarianhaminaan sairaalaan, jossa häntä yritettiin tuloksetta elvyttää.

Syyttäjän mukaan miehen muistiinpanojen perusteella mies oli etukäteen harkinnut tekoa ja sitä, miten hän ja perhe toimisi teon jälkeen.

Miestä syytetään murhan lisäksi kahdesta vammantuottamuksesta, koska tekoon puuttuneet olivat saaneet osumia veitsestä. Toisen haavoja oli syyttäjän mukaan jouduttu ompelemaan ja toisen vammat vaativat leikkaushoitoa. Ålandsradion mukaan haavoittuneet olivat miehen vanhemmat.

Ålandsradion mukaan mies on ennen oikeudenkäyntiä todettu mielentilatutkimuksessa syyntakeettomaksi.

Mies on kiistänyt teot.

Oikeudenkäynti tapauksesta alkoi viime viikolla.