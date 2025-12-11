



Paloittelumurhaajan murhasta syytetty mies poliisille: "Minä en häntä sytyttänyt" – kuvat rikospaikalta Henkirikos tapahtui tässä talossa Porin Laviassa toukokuussa 2025. Lounais-Suomen poliisilaitos Julkaistu 11.12.2025 14:28 Mikko Kormilainen mikko.kormilainen@mtv.fi 43-vuotiaan miehen mukaan hänellä oli riitaa Janne Hyvösen kanssa. Paloittelumurhaaja Janne Hyvösen, 50, murhasta syytetty 43-vuotias mies kertoi poliisikuulustelussa, että hänellä oli ollut Hyvösen kanssa riitaa, joka oli kärjistynyt huutamisen jälkeen väkivaltaiseksi. Miehen mukaan hänellä ja Hyvösellä oli "vittuilua" puolin ja toisin Hyvösen asunnossa.





Saunan puulaatikosta löytyi verisen puujakkaran kappaleita. Lounais-Suomen poliisilaitos

Miehen mukaan hän oli haistattelut Hyvöselle, josta tämä oli "kilahtanut".

– Janne löi minua ensin asunnossa kaksi kertaa vasempaan poskeen nyrkillä. Tämän jälkeen hän yritti humauttaa sellaisella harmaalla tuolin jalalla.

– Sain hänen ranteesta tai putkesta kiinni ja otin sen itselleni ja löin sillä kerran Jannea, mies kertoi poliisikuulustelussa.

Poliisi epäilee, että Hyvösen kaulalla olisi pidetty nippusidettä.Lounais-Suomen poliisilaitos

Mies ei osannut sanoa mihin lyönti osui.

– Sitten tappelu jatkui. En muista kauanko, mutta hetken. Sitten löin Janne sillä jakkaralla. Tämä kaikki tapahtui siellä pukuhuoneessa tai pesutiloissa.

– Löin Jannea, sillä puisella jakkaralla. Mielestäni löin häntä kerran jonnekin olkapään tai pään alueelle. Tarkoitukseni ei ollut häntä tappaa tai murhata, niin kuin te luulette. Lyöntini oli tehty pikaistuksissa.

Miehen mukaan lyönnin jälkeen riita jatkui sanallisena.

– Janne heilui siinä pesuhuoneessa joku putelo käsissä ja sitten tapahtui mossahdus.

Miehen mukaan hän oli "mossahduksen" aikaan ihan Hyvösen vieressä, mutta ei osannut selittää poliisille, miten Hyvönen syttyi tuleen.

– En nähnyt siinä tilanteessa, että miten hän syttyi palamaan, mutta minä en häntä sytyttänyt. Siinä tilanteessa hän siis mosahti. Sitä että mikä sen aiheutti, niin en tiedä.

Uhrin hiuksia oli leikattu.Lounais-Suomen poliisilaitos

Mossahduksen jälkeen mies kertoi poistuneensa omaan asuntoonsa huuhtomaan käsiään vesihanan alle, koska niihin sattui.

– Mitään suunnitelmallista tähän touhuun ei liity eikä mitään motiiviakaan.

Syyttäjän mukaan mies murhasi Hyvösen erittäin raakaa ja julmaa väkivaltaa käyttäen.

43-vuotias mies oli ajanut autolla tiellä istumassa tai kyykyssä olleen Hyvösen päälle miesten kotitalon edustalla.

Hyvönen oli kaatunut maahan. Tämän jälkeen mies oli lyönyt Hyvöstä noin kahden kilon painoisella esineellä päähän.

Väkivalta jatkui Hyvösen asunnon pesutiloissa, jossa häntä lyötiin metalliputkella päähän. Hyvöstä lyötiin päähän useita kertoja.

Verijälkiä Hyvösen kylpyhuoneessa.Lounais-Suomen poliisilaitos

Syyttäjän mukaan Hyvönen on tekojen aikana riisuutunut tai hänet riisuttu alasti. Mies oli myös mattopuukolla tai muulla terävällä esineellä kirjoittanut Hyvösen selkään sanan "rotta" ja leikannut tältä hiuksia.

Lopuksi mies sytytti vielä elossa olleen Hyvösen palavalla nesteellä palamaan. Mies poistui asunnosta jättäen pahoin loukkaantuneen Hyvösen pesutiloihin. Hyvönen löydettiin kuolleena asunnostaan seuraavan päivän iltana.

Syyttäjän mukaan Hyvönen kuoli palovammoihin. Hänen kehostaan oli palanut 70 prosenttia II ja III asteen palovammoilla.

Murhajutun käsittely alkoi Satakunnan käräjäoikeudessa Porissa torstaina. Syyttäjä vaatii miehelle elinkautista rangaistusta murhasta.

Oikeus antaa tuomion myöhemmin.

Hyvönen on tuomittu vuonna 2002 tapahtuneesta murhasta. Hyvönen puukotti miehen hengiltä ja väitti myös syöneensä uhria.

Hänet tuomittiin henkirikoksesta yhdessä Gladiaattorit tv-sarjasta tutun Virpi Buttin kanssa. Nimensä sittemmin vaihtanut Butt kuoli vuonna 2021.