Paloittelumurhaajan murhasta syytetty mies poliisille: "Minä en häntä sytyttänyt" – kuvat rikospaikalta
Henkirikos tapahtui tässä talossa Porin Laviassa toukokuussa 2025. Lounais-Suomen poliisilaitos
Julkaistu 11.12.2025 14:28
Mikko Kormilainen
mikko.kormilainen@mtv.fi
43-vuotiaan miehen mukaan hänellä oli riitaa Janne Hyvösen kanssa.
Paloittelumurhaaja Janne Hyvösen, 50, murhasta syytetty 43-vuotias mies kertoi poliisikuulustelussa, että hänellä oli ollut Hyvösen kanssa riitaa, joka oli kärjistynyt huutamisen jälkeen väkivaltaiseksi.
Miehen mukaan hänellä ja Hyvösellä oli "vittuilua" puolin ja toisin Hyvösen asunnossa.
Saunan puulaatikosta löytyi verisen puujakkaran kappaleita.Lounais-Suomen poliisilaitos
Miehen mukaan hän oli haistattelut Hyvöselle, josta tämä oli "kilahtanut".
– Janne löi minua ensin asunnossa kaksi kertaa vasempaan poskeen nyrkillä. Tämän jälkeen hän yritti humauttaa sellaisella harmaalla tuolin jalalla.
– Sain hänen ranteesta tai putkesta kiinni ja otin sen itselleni ja löin sillä kerran Jannea, mies kertoi poliisikuulustelussa.
Poliisi epäilee, että Hyvösen kaulalla olisi pidetty nippusidettä.Lounais-Suomen poliisilaitos
Mies ei osannut sanoa mihin lyönti osui.
– Sitten tappelu jatkui. En muista kauanko, mutta hetken. Sitten löin Janne sillä jakkaralla. Tämä kaikki tapahtui siellä pukuhuoneessa tai pesutiloissa.
– Löin Jannea, sillä puisella jakkaralla. Mielestäni löin häntä kerran jonnekin olkapään tai pään alueelle. Tarkoitukseni ei ollut häntä tappaa tai murhata, niin kuin te luulette. Lyöntini oli tehty pikaistuksissa.
Syyttäjän mukaan Hyvönen on tekojen aikana riisuutunut tai hänet riisuttu alasti. Mies oli myös mattopuukolla tai muulla terävällä esineellä kirjoittanut Hyvösen selkään sanan "rotta" ja leikannut tältä hiuksia.
Lopuksi mies sytytti vielä elossa olleen Hyvösen palavalla nesteellä palamaan. Mies poistui asunnosta jättäen pahoin loukkaantuneen Hyvösen pesutiloihin. Hyvönen löydettiin kuolleena asunnostaan seuraavan päivän iltana.
Syyttäjän mukaan Hyvönen kuoli palovammoihin. Hänen kehostaan oli palanut 70 prosenttia II ja III asteen palovammoilla.
Murhajutun käsittely alkoi Satakunnan käräjäoikeudessa Porissa torstaina. Syyttäjä vaatii miehelle elinkautista rangaistusta murhasta.
Oikeus antaa tuomion myöhemmin.
Hyvönen on tuomittu vuonna 2002 tapahtuneesta murhasta. Hyvönen puukotti miehen hengiltä ja väitti myös syöneensä uhria.
Hänet tuomittiin henkirikoksesta yhdessä Gladiaattorit tv-sarjasta tutun Virpi Buttin kanssa. Nimensä sittemmin vaihtanut Butt kuoli vuonna 2021.