New Yorkissa ja New Jerseyssa julistettiin viikonloppuna hätätila voimakkaan myrskyn vuoksi.
Nor’easter-myrsky on riehunut Yhdysvaltain koillisrannikolla viikonlopun aikana.
Muun muassa New Yorkiin ja New Jerseyhin julistettiin jo perjantaina paikallista aikaa hätätila myrskyn vuoksi.
New Yorkin pormestari Zohran Mamdani on kehottanut ihmisiä pysymään sisätiloissa.
Yhdysvaltain kansallinen sääpalvelu NWS varoitti lauantaina vaarallisista rannikkotulvista ja meriolosuhteista, voimakkaista tuulista sekä rankkasateista muun muassa New Yorkin ja Bostonin alueilla.
Myrskystä on aiheutunut laajoja sähkökatkoja. Sähköttä on ollut yli 100 000 kotitaloutta, joista lähes kaikki sijaitsevat Yhdysvaltain koillisosissa.
Kuolemantapauksiltakaan ei olla vältytty. CBS Newsin mukaan Brooklynissa mies kuoli kaatuvan puun alle.
Nor’easter-myrskyiksi kutsutaan Yhdysvaltain ja Kanadan itärannikolla esiintyviä voimakkaita matalapainemyrskyjä.