Katujengipomo Milan Jaff taas oikeudessa – hovioikeudessa puidaan silmitöntä ammuskelua

Oikeudenkäynnissä on kyse Vantaan Leinelänkaarella vuoden 2021 elokuussa tapahtuneesta ampumisesta. Syyttäjän mukaan helsinkiläisen katujengin johtohahmona tunnetuksi tullut someräppäri Milan Jaff olisi ampunut haulikolla päin espoolaisen seurueen autoa osuen kuljettajaa käteen.

Jaff on ollut oikeudessa myös lukuisista muista vakavista rikoksista, joista hän on myös saanut tuomioita. Lisäksi hän joutui vankilassa ollessaan vakavan pahoinpitelyn uhriksi, jota niinikään on käsitelty oikeudessa.