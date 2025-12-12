Useista rikoksista tuomittu katujengihahmo Milan Jaff on karkotettu Suomesta.
Asiasta uutisoi Iltalehti. Lehden mukaan Jaffin palautuslento Irakiin lähti maanantain ja tiistain välisenä yönä.
Jaff karkotettiin Suomesta viiden muun kurdi- ja arabitaustaisen irakilaisen kanssa.
Lue myös: Oikeus: Milan Jaff paljasti raiskausjutun uhrien salaisia tietoja ja ilkkui heille podcastissa
Jaff tuli Suomeen 17-vuotiaana vuonna 2017.
Jaffilla ei ole Suomen kansalaisuutta. Suomessa hän on tullut tunnetuksi helsinkiläisen Kurdish Mafia -katujengin keulakuvana.
Maahanmuuttovirasto peruutti aiemmin tänä vuonna Jaffin oleskeluluvan ja määräsi hänet karkotettavaksi Irakiin.