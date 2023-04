Mattoa nuollut koira sai someväitteen mukaan vakavia oireita mäntysuovasta – kemisti ja eläinlääkäri kertovat, kuinka vaarallista pesuaine oikeasti on

Asiantuntijat: Neurologiset oireet epätodennäköisiä

Toimi näin, jos koirasi saa myrkytysoireita

– On olemassa sopivampiakin aineita koiran turkin pesuun. Mäntysuopaa voi toki suositella tassujen pesuun niissä tilanteissa, kun niihin on tarttunut asfaltin pikeä tai tiesuolaa. Silloinkin tassut tulee huuhdella ja kuivata huolellisesti, ettei kemikaalia jää koiran iholle.

– Aina on syytä olla yhteydessä eläinlääkäriin. Toki lieviä oireita, kuten kuolaamista, voi jäädä seuraamaan kotiin, jos koira on muuten normaali. Jos koiralle kuitenkin ilmenee neurologisia tai voimakkaita oireita, tai se on niellyt jotain selkeästi haitallista, on syytä vähintään soittaa lääkärille.