Viiden jälkeen -ohjelma selvitti: Tätä ainetta pitäisi löytyä joka kodin lääkekaapista myrkytystilanteiden varalta

Ensiapuohjeet myrkytystilanteessa

Soita Myrkytystietokeskukseen numeroon 0800 147 111. Jos oireet ovat henkeä uhkaavia, soita hätänumeroon 112.

Selvitä oireita aiheuttava aine. Selvitä, miten myrkky on joutunut elimistöön. Selvitä, millaisesta määrästä on kyse. Selvitä, milloin altistus on tapahtunut. Jos et saa autettavaa hereille, mutta hän hengittää normaalisti, käännä hänet kylkiasentoon. Jos autettava ei ole hereillä eikä hengitä normaalisti, aloita elvytys. lähde: Suomen Punainen Risti