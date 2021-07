Lemmikkien tahallisia myrkytyksiä todennetaan vain harvoin – ”Tyypillinen syötti on lihapulla, nakki tai muu makupala, johon on laitettu sisälle lasia, nastoja tai myrkkyä”

Lemmikkien omistajien kertomuksia ja varoituksia on pidetty kaupunkilegendoina sekä turhana pelon ja hysterian lietsomisena. Myrkytysepäilyjä on ollut vaikea näyttää toteen, kertoo SEY Suomen eläinsuojelu ry:n toiminnanjohtaja Maria Lindqvist.

Tahallisten myrkytysten määrät vaihtelevat alueittain

Eläinsuojeluyhdistyksellä on eläinsuojeluneuvojia ympäri Suomen. Lindqvist on kysynyt neuvojilta, ovatko he törmänneet tällaisiin tapauksiin ja voidaanko heidän mielestään puhua todellisesta ilmiöstä.