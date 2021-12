Mikä saa koirat kirkumaan tuskasta ajorataa ylittäessä talvisäällä? Eläinlääkärikin ymmällään lemmikkien ennenkokemattomista oireista, joista omistajat kertovat

Näin helpotat koiran tassukipua pakkaskeleissä Schildtin mukaan helpoin keino suojata koira tassuvaivoilta kaupungilla kävellessä on hankkia sille tossut – jos koira suostuu pitämään niitä jalassaan. – Koiran tassuja ei ole tehty kengille, ja niille on tosi vaikea kehittää sellaiset tossut, jotka pysyisivät jalassa eivätkä hankaisi. Mutta on paljon koiria, jotka hyötyvät tossuista tosi paljon. Sellaisia ovat esimerkiksi allergiset koirat. Lumen paakkuuntumiseen saattaa olla apua myös hoitoaineista, jotka tekevät karvan liukkaammaksi, jolloin paakkuuntuminen vähenee. Jos tassuissa on jo haavaumia tai tulehdusta, niitä voi hoitaa esimerkiksi pihka- ja hunajatuotteilla. Järin myrkyllisiä kaduilta tarttuvat aineet eivät korille Schildtin mukaan ole, vaikka tassuissa kirveltävätkin. Koiran jalat on silti hyvä pestä suolapäivinä. – Jos omissa kengissäkin on oikein pikeä ja likaa, ehkä on fiksua pestä liat koiran tassuista pois, ettei niitä päivästä toiseen joudu koiran vatsaan.