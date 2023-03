Näin hoidat koiran vatsatautia – milloin yhteys eläinlääkäriin?

Jos koiralle iskee vatsatatui, on hyvin todennäköistä, että se on tarttunut esimerkiksi viruksen aiheuttamana, mutta vatsaoireille voi toki olla myös lukuisia muita syitä.

Kevät ja sulavien lumikasojen alta paljastuvat koirankakat eivät Rankin mukaan automaattisesti aiheuta kuin esteettistä haittaa, joskin kevätsää saattaa innostaa ulkoilemaan koiran kanssa enemmän, jolloin myös tartuntojen saamisen mahdollisuus kasvaa. Todennäköisiä taudinaiheuttajia sisältävän ripuliulosteen siivoaminen voi olla hyvin haasteellista lenkkipolun varrelta, jolloin taudinaiheuttajien tehokas leviäminenkin on mahdollista.

Näin hoidat vatsavaivaista koiraa – milloin eläinlääkäriin?

– Jos koiran yleisvointi heikkenee selvästi, se oksentaa vedenkin, oksennuksessa on verta tai ripuli on veren värjäämää, on syytä ottaa yhteys eläinlääkäriin. Samoin jos vatsatauti pitkittyy eli ei ala helpottaa muutaman päivän kuluessa, Ranki kertoo.