Toimi näin, jos koira hyökkää kimppuun: "Se voi hämmentää riittävästi"

SEY: Suhtaudu aggressiiviseen koiraan vakavasti Aggressiiviseen koiraan on suhtauduttava vakavasti, muistuttaa eläinsuojelujärjestö SEY. Jos törmäät rappukäytävässä tai naapurustossa vihaiseen koiraan, toimi näin: Jos olet huolissasi lähistöllä asuvasta aggressiiviselta vaikuttavasta koirasta, tee eläinsuojeluilmoitus.

Jos lähistöllä asuva, aggressiiviselta vaikuttava koira aiheuttaa toistuvia vaaratilanteita, voit tehdä ilmoituksen myös suoraan poliisille osoitteessa www.poliisi.fi.

Jos koira on käynyt ihmisen tai toisen eläimen kimppuun, ilmoita asiasta heti suoraan poliisille.

Jos tilanne on akuutti eikä hyökänneen eläimen omistaja tai haltija pysäytä hyökkäystä tai jos asiaa ei voida selvittää rauhallisesti, soita hätänumeroon 112

Jos tilanne on ohi ja hyökännyt koira tai koiran omistaja on poistunut paikalta, tee rikosilmoitus osoitteessa www.poliisi.fi

Jos koira hyökkää toistuvasti, poliisi voi tehdä päätöksen koiran lopettamisesta.

Jos epäilet, että eläimen muissakin olosuhteissa on puutteita (koiraa ei esimerkiksi ulkoiluteta tai ruokita), tee myös eläinsuojeluilmoitus. Jos hyökännyt koira on oma koirasi, toimi näin: Tarjoa apuasi: jätä yhteystietosi hyökkäyksen uhrille ja maksa tapahtuneesta aiheutuvat kustannukset.

Koiran aiheuttamista vahingoista vastaa yleensä se, jonka hallussa ja valvonnassa koira vahinkohetkellä on ollut. Omistajan lisäksi koiran aiheuttamista vahingoista voi siten joutua vastuuseen esimerkiksi koiran ulkoiluttaja tai muu hoitaja.

Jos tilanne on akuutti eikä sen selvittäminen rauhanomaisesti onnistu toisen osapuolen kiihtymyksestä tai vastaavasta syystä johtuen, soita hätänumeroon 112. Lähde: SEY