Meno-koira osaa etsiä karanneen lemmikin.

Bordercollie Meno nappaa alkuhajun karanneen koiran karvatupsusta ja lähtee liikkeelle. Viiden jälkeen -ohjelmassa seurattiin Menon suorittamaa jäljitysharjoitusta.

Etsijäkoiraohjaaja Sanna Paasivirta kertoo, että jokaisen lemmikinomistajan olisi hyvä napata lemmikistään vaikkapa harjaamisen ohessa karvoja talteen puolen vuoden välein. Jos lemmikki nimittäin pääsee karkuun, auttaa salpapussiin talletettu karvatupsu kadonneen lemmikin jäljittämisessä.

Erityisesti karvoista on apua, jos taloudessa on useampi lemmikki, joiden tavaroissa on monen eläimen hajua. Mutta ei hätää, Meno tietää, ketä etsiä, vaikka taloudessa olisi koiria tai muita lemmikkejä enemmänkin.

Jos Menolle näytetään peti, jota on käyttänyt neljä koiraa, sille osoitetaan myös ne kolme koiraa, joita ei nyt etsitä.

– Se tietää, että näistä on nyt se yksi haju, joka puuttuu, ja sitä etsitään. Se on sellainen asia, johon me koirat koulutetaan, Paasivirta kertoo Viiden jälkeen -ohjelmassa.