Poliisin mukaan koira aiheutti lauantai-iltana kahdelle ihmiselle vakavat ja kolmannelle uhrille lievemmät vammat. Tutkijan mukaan tilanteelle on lukuisia mahdollisia selityksiä.

Vapaana ollut koira hyökkäsi kolmen ihmisen kimppuun lauantai-iltana Raisiossa Varsinais-Suomessa, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Poliisin mukaan koira oli ihmisille vaarallinen, ja poliisi lopetti sen ampumalla.

Poliisi sai ilmoituksen Raisionkaarella ihmisten kimppuun hyökänneestä koirasta illalla kello yhdentoista jälkeen. Poliisi kertoo, että koira oli edelleen aggressiivinen ja uhkaava, kun poliisi saapui tapahtumapaikalle.

Koira aiheutti kahdelle ihmiselle vakavat ja kolmannelle uhrille lievemmät vammat. Kenenkään vammat eivät poliisin mukaan kuitenkaan ole hengenvaarallisia. Nuorin uhreista on 16-vuotias. Kaksi muuta ovat poliisin mukaan täysi-ikäisiä.

Koiran omistaja ei ollut tapahtumahetkellä paikalla. Poliisi on aloittanut esitutkinnan, jossa omistajaa epäillään koiran vartioimatta jättämisestä sekä vammantuottamuksesta. Asiassa on määrä nimetä varsinainen tutkinnanjohtaja maanantaina.

Rodusta ei tietoa

Poliisista ei osattu sunnuntaina aamupäivällä kertoa STT:lle, minkä rotuinen koira oli. Poliisin mukaan koira oli kuitenkin isokokoinen.

– Rotu selviää sitten mahdollisesti myöhemmin esitutkinnassa, päivystävä tutkinnanjohtaja Jari Klaus Lounais-Suomen poliisista sanoi STT:lle.

Hänellä ei ollut tarkempaa tietoa koiran aiheuttamien vammojen syntymisestä, kuten sitä, oliko koira purrut kaikkia kolmea ihmistä.

Klausin mukaan kaikki vammat aiheutuivat kuitenkin koiran hyökkäyksestä ja ainakin vakavammat vammat vaativat sairaalahoitoa.

Poliisilla ei ollut vielä sunnuntaina selvillä, olivatko kolme hyökkäyksen kohteeksi joutunutta ihmistä liikkuneet samassa porukassa vai erikseen. Poliisin yöllisen tiedotteen mukaan koira oli hyökännyt kolmen vieraan ihmisen kimppuun.

Epäselvää on, miksi koira oli liikkunut vapaana. Klaus sanoi, ettei hän voi vahvistaa, onko poliisi tavoittanut koiran omistajan.

Hän ei tiennyt, oliko koirasta tehty aiemmin ilmoituksia uhkaavan käytöksen vuoksi.

– Näitä asioita pyritään selvittämään tutkinnassa, Klaus totesi.

Tutkija: Useita mahdollisia selityksiä

Eläinten käyttäytymistieteen dosentti Katriina Tiira Helsingin yliopistosta sanoo, että koiran käyttäytymiselle on tilanteessa lukuisia eri vaihtoehtoja ja selityksiä. Hän painottaa, että asiaa on hankala arvioida, koska tapauksesta on kerrottu niin vähän tietoja julkisuuteen.

– Onko koira esimerkiksi ollut omalla tontillaan, jossa oli vieraita ja omistaja jossain muualla? Vai oliko koira karannut? Tiira sanoo STT:lle.

Hän kertoo, että yleisellä tasolla koira puree silloin, kun se kokee jollain tavalla uhkaa. Reviirin puolustamisen lisäksi koira on voinut kokea tarvetta puolustaa itseään.

– Emme tiedä, minkälainen interaktio näillä kolmella ihmisellä on ollut koiran kanssa. Ovatko he yrittäneet ottaa kontaktia koiraan, vai onko koira ilman mitään syytä hyökännyt?

Myös koiran tuntema kipu voi selittää aggressiivista käytöstä. Tiiran mukaan kipu madaltaa koiran puremiskynnystä, jos koiralla on taipumusta puremiseen. Lisäksi saalistaminen voisi olla yksi syy puremiselle.

– Jos ihmiset ovat lähteneet juoksemaan pakoon, koira on voinut lähteä ottamaan heitä kiinni ja sitä kautta puremaan, Tiira pohtii.

Hän kuitenkin lisää, että tällainen käytös olisi todella harvinaista illalla yksin liikkuvalta koiralta. Iso kysymysmerkki onkin Tiiran mukaan se, miksi koira ylipäätään oli yksin liikkeellä myöhään lauantai-iltana ilman omistajaa tai muuta ihmistä.