Iltalehden tavoittama Raision koirahyökkäyksen nuori uhri kiittää lehden haastattelussa auttamaan tulleita ihmisiä henkensä pelastamisesta.

Vapaana ollut koira hyökkäsi kolmen ihmisen kimppuun Raisiossa Varsinais-Suomessa myöhään eilen lauantaina.

Välikohtaus tapahtui Raisionkaarella lähellä Metsäsyltyntien risteystä.

Poliisi sai ilmoituksen asiasta kello 23.22. Kun poliisi pääsi tapahtumapaikalle, koira oli yhä aggressiivinen ja uhkaava.

Poliisi lopetti koiran ampumalla.

Nuori uhri oli menossa salilta kotiin

Koira ehti aiheuttaa vammoja kolmelle ihmiselle, joista kaksi sai vakavia vammoja.

Uhreista nuorin oli 16-vuotias Matias.

Matias kertoo IL:lle olleensa matkalla kuulokkeet korvillaan sähköpotkulaudalla kotiin salilta ennen hyökkäystä.

– Katson taaksepäin, ja joku iso koira vaan hyppäsi mun päälleni. Kaadun skuutilla, ja se alkaa purra, Matias kertoi illan tapahtumista IL:lle.

IL:n mukaan koiran perästä juossut mies huusi eläintä pois Matiaksen kimpusta. Mies ei ollut koiran omistaja.

Pian tämän jälkeen autolla liikkeellä ollut nainen pysähtyi paikalle ja painoi auton tööttiä. Matias kertoo Iltalehdelle päässeensä naisen auton takapenkille turvaan.

– Nainen otti autosta koiran hihnan ja antoi sen miehelle, joka kiinnitti sen koiraan. Sitten nainen yritti mennä hakemaan ensiapupakkausta auton takakontista, ja koira sai rikottua hihnan ja puri naista käsittääkseni kaulasta, Matias kertoo lehdelle.

Koira oli tämän jälkeen hyökännyt myös auttamaan tulleen miehen päälle. Tämä oli pystynyt pitämään koiraa kuitenkin kaulapannasta siihen asti, kun poliisit tulivat.

Matiaksen jalkaan tuli IL:n mukaan pari tikattua haavaa sekä haavoja molempiin käsiin. Auttamaan tulleet mies ja nainen saivat vakavampia vammoja.

"Olisin varmaan kuollut siihen"

Matias haluaa kiittää apuun tulleita elämänsä pelastamisesta.

– Olisin varmaan kuollut siihen kohtaan, jos he eivät olisi olleet siellä, hän sanoo Iltalehdelle.

Koiran omistajaa epäillään koiran vartioimatta jättämisestä sekä vamman tuottamuksesta.

Poliisista ei osattu sunnuntaina aamupäivällä kertoa STT:lle, minkä rotuinen koira oli. Poliisin mukaan koira oli kuitenkin isokokoinen.